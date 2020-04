“Un président ne perd pas son habit”

Hier soir, une note d’Ansa a précisé la déception de la Ligue Serie A concernant le dernier décret du Premier ministre, où les dates de redémarrage du football ne sont pas prévues. Il a également été question d’un prétendu accord non respecté entre le gouvernement et la FIGC, qui a ensuite été fortement démenti par le président Gravina.

AUCUN ACCORD SUR LE TIR

Dans la soirée, le ministre des Sports s’est exprimé sur la question: “Je remercie le président de la FIGC, Gabriele Gravina, qui a nié aujourd’hui les allégations d’une personne qui hier de la Ligue de Serie A avait dit qu’il y avait eu un accord sur la date de reprise du championnat, rien de plus faux. Évidemment, c’est le vice habituel de certains présidents de clubs de Serie A, mais je pense que très peu car la plupart d’entre eux s’expriment d’une manière complètement différente. Mais malheureusement, certains président ne perd pas son vice et pose des mensonges et des mensonges, pour essayer de faire pression sur le gouvernement.

ASSEZ JEUX, TIR OU ARRÊTER

Je répète encore une fois, à ces présidents qui jouent à ce type de jeu, que l’air a changé et n’est plus ce qu’il était. Ces méthodes ne fonctionnent donc absolument pas, et permettez-moi en outre de dire une chose clairement: la prudence que nous avons sur le monde du football, c’est ce qui laisse encore entrevoir la possibilité de reprendre le championnat. La prudence que nous avons, qui n’est pas une incapacité à décider, comme quelqu’un écrit de mauvaise foi, est le seul pied à terre pour tenter de reprendre le championnat. Alternative? Faire comme la France il y a peu de temps, comme l’ont déjà fait de nombreux pays, c’est dire que le football s’arrête aujourd’hui. Au lieu de cela, nous laissons toujours cet écart, mais tout dépendra de l’évolution de l’urgence sanitaire, tout dépendra de notre capacité individuelle à partir du 4 mai à respecter les règles.

RESPECT DES RÈGLES

Si l’on pense, à partir du 4 mai, que tout est fini et que l’on peut reprendre chacun dans le sport mais dans toute autre activité sans respecter les règles, sans prendre toutes les bonnes précautions, nous faisons tout mal on risque vraiment en peu de temps de se retrouver dans une situation encore pire qu’avant, et cette fois il ne sera plus possible d’apporter avec difficulté toute l’aide que nous recherchons toujours, de la part de l’État mais certainement avec un effort accru de la part de ceux qui doivent la recevoir, pour réaliser les contributions que nous essayons d’apporter. Nous devrons aussi retrouver ces réouvertures, car malheureusement ce virus nous oblige vraiment à un rythme et un mode de vie qui n’étaient pas ce à quoi nous étions habitués, ce ne sera facile pour personne, ce ne sera pas pour les nombreux sportifs et pour les nombreux sportifs. . Cependant, je reste convaincu que si nous travaillons bien, nous tous ensemble et dans toutes les disciplines, nous pouvons récupérer dans tous les secteurs et sortir de ce cauchemar. ”