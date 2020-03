Un prix énorme pour Milinkovic-Savic en tant que successeur de Man Utd pour Pogba

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 9:06

Manchester United a appris que la Lazio exigera des frais énormes pour Sergej Milinkovic-Savic cet été après qu’il a été annoncé que les Red Devils étaient de retour sur sa piste en tant que successeur de Paul Pogba.

Des informations publiées jeudi ont révélé que les Red Devils avaient finalement décidé d’encaisser le vainqueur de la Coupe du monde de 27 ans et avaient, en conséquence, considérablement réduit leur prix demandé pour le milieu de terrain.

United devrait dépenser gros cet été avec un certain nombre de nouveaux joueurs en vue et Un rapport publié jeudi a affirmé qu’Ole Gunnar Solskjaer s’était vu promettre un soutien important de la famille Glazer après avoir soumis une liste de souhaits de transfert de cinq personnes aux chefs de club.

Et si Pogba part, United cherchera probablement un remplaçant au milieu du parc, selon des informations parues dans la presse italienne affirmant une fois de plus que le club a reniflé la star de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

L’intérêt de United pour les cartes des joueurs remonte à près de deux ans, à l’époque Jose Mourinho, avec Solskjaer semble également vouloir que le Serbe soit lié à lui au cours de l’été.

Cependant, Milinkovic-Savic était catégorique au moment où il n’allait nulle part.

“La fenêtre de transfert de Premier League est fermée, donc l’histoire de Manchester United est terminée”, a-t-il déclaré au média serbe Espreso.

«Je n’étais pas irrité par tout ce qui était écrit dans les journaux, car mon esprit était concentré sur la préparation de la nouvelle saison de la meilleure façon possible.

«Je suis là où je suis et je ne manque de rien à la Lazio. Je ne pense pas beaucoup au marché des transferts.

“Toutes sortes de choses ont été écrites sur moi, mais je sais où je me trouve et avec qui j’ai un contrat.”

Depuis lors, le joueur a sans doute profité de sa meilleure saison à ce jour, entraînant la Lazio dans une sérieuse prétention au titre de Serie A où ils se tenaient juste un point derrière huit fois champions en titre de la Juventus avant l’arrêt brutal de la saison.

Sur le plan personnel, Milinkovic-Savic a cinq buts et sept passes décisives à son nom en 31 apparitions, ses performances lui ont valu d’énormes félicitations pour la façon dont il a réussi à dominer le milieu de terrain.

Et ce sont ces écrans qui, selon Tuttosport, ont vu Milinkovic-Savic lié aux déplacements estivaux à Manchester United une fois de plus, le PSG et le Real Madrid ont également suggéré d’avoir ressuscité leur intérêt.

Et selon le journal italien, c’est cet intérêt qui a forcé la Lazio à placer un prix de 120 millions d’euros sur la tête du milieu de terrain, le président Claudio Lotito informant ses prétendants qu’ils n’écouteront rien de moins pour le joueur.

En outre, Tuttosport suggère que Lotito pourrait encore augmenter le prix demandé de Milinkovic-Savic si le club l’emportait sur la Juve et remportait le Scudetto cette saison.

Pendant ce temps, un rapport a indiqué comment United peut avoir un avantage sur ses rivaux dans la course à la signature de l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho.