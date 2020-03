Un rapport affirme que le Celtic doit maintenant faire face à une bataille majeure s’il veut toujours signer un speedster de 18 ans – HITC

Le Celtic a été lié à l’attaquant de Copenhague Mohamed Daramy.

Les plans de transfert estival du Celtic semblent être suspendus en raison de la crise des coronavirus – du moins, c’est ce que Neil Lennon a déclaré au Scottish Sun au cours du week-end.

La saison a été interrompue et il n’y a aucune garantie réelle que le football reviendra de si tôt compte tenu de la gravité de l’épidémie de COVID-19.

Les Celtic ne sont pas en mesure de détecter qui que ce soit, bien sûr, mais l’un de leurs objectifs du début de la saison semble maintenant susciter un intérêt majeur.

90Min a rapporté en novembre que le Celtic était en course pour l’attaquant de Copenhague Mohamed Daramy, contestant Liverpool pour sa signature.

Maintenant, cependant, Bild affirme que le RB Leipzig veut signer Daramy et en a fait l’un des trois principaux objectifs pour remplacer l’attaquant vedette Timo Werner s’il devait passer cet été.

Daramy, 18 ans, a marqué sept buts et cinq passes décisives cette saison, et sa vitesse et sa polyvalence sur la ligne de front en ont fait un homme recherché en Europe.

Si Celtic veut toujours Daramy, ce sont des nouvelles loin d’être idéales. Leipzig est l’un des clubs les plus excitants d’Europe, et son engagement à jouer avec de jeunes joueurs séduira certainement un joueur comme Daramy.

Les Celtes doivent se déplacer rapidement s’ils veulent toujours signer Daramy, et bien que cela soit difficile compte tenu de la situation mondiale actuelle, ils risquent vraiment de voir Daramy se déplacer ailleurs, manquant une étoile potentielle dans le processus.

Dans d’autres nouvelles, notre point de vue: un homme de Liverpool de 25 millions de livres pourrait avoir une dernière chance de sauver sa carrière à Anfield