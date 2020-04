Un rapport affirme que Leeds a été éjecté de l’eau pour un attaquant de renom avec le rêve d’Elland Road – HITC

Leeds United aurait manqué Erling Braut Haaland.

Selon le Daily Mail, Leeds United a fait une offre pour Erling Braut Haaland – mais leur offre a été «éclipsée» par Red Bull Salzburg.

On prétend que Leeds a tenté de signer Haaland de l’ancien club Molde, dans l’espoir de ramener l’attaquant géant dans sa ville natale.

Cependant, Salzbourg a lancé une offre plus lucrative et Haaland s’est rendu en Autriche, où il a fracassé 29 buts en 27 matchs pour remporter son grand coup au Borussia Dortmund.

Le Norvégien est désormais une star mondiale après avoir marqué 12 fois lors de ses 11 premiers matchs à Dortmund, et il semble prêt pour un avenir énorme étant donné qu’il n’a que 19 ans.

Peut-être qu’à l’avenir, Haaland pourra réaliser son rêve; en 2017, Haaland a admis à Aftenposten que son rêve était de remporter le titre de Premier League avec Leeds.

L’attaquant est né à Leeds alors que le père Alf Inge jouait pour les Blancs à l’époque, il n’est donc pas surprenant qu’il ait des liens étroits avec le club.

Pourtant, la décision de Haaland de rejeter Leeds est compréhensible. Ils sont toujours dans le championnat, et pas tout à fait près de pouvoir réaliser son rêve, alors se diriger vers l’Autriche pour continuer son développement et gagner un grand coup après, c’était une stratégie sensée – et qui a payé.

Peut-être que Leeds aura une autre chance de signer Haaland à l’avenir, mais il est déjà sur la voie de la célébrité qui pourrait le mettre hors de portée pendant de très nombreuses années.

