Un rapport affirme que Liverpool a boosté sa poursuite d’un joueur de 73 millions de livres sterling – HITC

Le Liverpool de Jurgen Klopp est lié à Kai Havertz.

Selon The Express, Liverpool est «un pas de plus» vers la signature de Kai Havertz, la Juventus ayant apparemment décidé de ne pas faire un pas pour la star du Bayer Leverkusen.

Selon Calciomercato.com, la Juventus s’intéresse à Havertz, mais les géants italiens ont décidé de ne pas payer les 80 millions d’euros (72,66 millions de livres sterling) de frais de transfert que Bayer lui demande.

L’Express a affirmé son intérêt pour le joueur de 20 ans – qui peut opérer en tant que milieu de terrain offensif ou ailier – de Liverpool, et a rapporté que les Reds “avaient reçu un coup de pouce” dans leur poursuite de l’international allemand.

Statistiques

Havertz a marqué six buts et fourni cinq passes décisives en 22 matches de Bundesliga pour le Bayer jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

L’attaquant a également marqué trois buts et fourni deux passes décisives en trois matches de Ligue Europa pour le club allemand jusqu’à présent cette campagne, selon WhoScored.

Bonne signature pour Liverpool?

Havertz est l’un des jeunes attaquants les meilleurs et les plus talentueux d’Europe, et l’Allemand serait une très bonne signature pour Liverpool, pas seulement pour l’instant, mais à long terme également.

