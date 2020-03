Un rapport affirme que Liverpool sera toujours sacré champion malgré tout

Date de publication: samedi 14 mars 2020 1:40

Un rapport affirme que Liverpool sera couronné champion de Premier League même si la saison est annulée en raison de la coronavirus déclenchement.

Le jeu anglais, comme la plupart des pays européens, a suspendu tout le football jusqu’au 3 avril au plus tôt en raison de l’épidémie, qui a jusqu’à présent tué 11 personnes au Royaume-Uni.

Et bien qu’il n’y ait aucun aperçu de ce qui se passerait si le jeu anglais se terminait maintenant en raison de l’épidémie, un rapport du Daily Telegraph affirme que les cadres supérieurs du club de la Premier League disent qu’il n’y aurait aucun problème à déclarer Liverpool comme champions.

Les Reds détiennent actuellement une avance de 25 points sur les concurrents les plus proches de Manchester City et ne sont qu’à deux victoires d’être sacrés champions d’Angleterre pour la première fois en 30 ans.

Plus loin dans la chaîne, il reste des problèmes de promotion et de relégation de la Premier League et, parmi les autres questions débattues, la Premier League sera étendue à 22 équipes à partir de la saison prochaine, quand cela se produira.

Et cela signifierait potentiellement de bonnes nouvelles pour Leeds et West Brom, le duo ayant ouvert la voie pendant presque toute la saison et occupant actuellement sept et six points respectivement devant le peloton de tête.

Selon le rapport, cela conduirait à une plus grande saison de Premier League sur deux ans qui concorderait avec la Coupe du monde 2022, qui devrait se tenir au Qatar en décembre.

Cependant, on ne sait pas encore ce qui se passerait ni comment réagirait le peloton de chasse du Championnat, Fulham, Brentford, Nottingham Forest et Preston constituant tous les six premiers au moment de l’arrêt du football.

Cependant, si la proposition venait à se concrétiser, ce serait une bonne nouvelle pour Bournemouth, Aston Villa et Norwich, qui sont actuellement les trois parties échouées au pied de la table de la Premier League.

