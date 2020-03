Un rapport affirme que Newcastle et Spurs ont tous deux pris la même décision de transfert passionnante – HITC

Tottenham et Newcastle élaborent apparemment des plans de transfert.

Selon le Daily Mail, Newcastle United et Tottenham Hotspur intensifient leurs efforts de dépistage en Amérique du Sud.

On prétend que les clubs explorent des options pour assouplir les lois sur les visas pour les joueurs étrangers une fois que la Premier League fonctionnera dans un monde post-Brexit.

Le rapport note que des agences s’installent en Amérique du Sud, estimant que les modifications des règles de permis de travail bénéficieront à l’afflux d’acteurs sud-américains.

Dans cet esprit, Manchester United, Newcastle United et Tottenham Hotspur intensifieraient leurs efforts de dépistage en Amérique du Sud avant les changements.

C’est certainement une étape intéressante, car les joueurs se dirigeant directement de l’Amérique du Sud vers la Premier League ne se sont pas toujours soldés par un grand succès.

Christian Bassedas, Mauro Boselli, Jonathan Calleri, Daniel Cordone, Santiago Vergini et Kleberson ne sont que quelques-uns des joueurs à se diriger directement vers la Premier League sans avoir beaucoup de succès.

Pourtant, comme Richarlison, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli connaissent du succès en étant arrivés dans le football anglais directement du Brésil, il y a peut-être plus de possibilités pour un recrutement accru.

Newcastle and Spurs espérera trouver le prochain Richarlison, Jesus ou Martinelli dans les prochains mois, et croira finalement que les règles post-Brexit aideront leur cause.

Dans d’autres nouvelles, Rooney critique le traitement de Leicester en Premier League