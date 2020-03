Un rapport affirme qu’un joueur émergent de 6 pieds est désormais sur le radar de Liverpool et de Tottenham Hotspur – HITC

Liverpool et Tottenham Hotspur ont été liés à Eduardo Camavinga.

Selon Sport, Liverpool et Tottenham Hotspur sont intéressés à signer Eduardo Camavinga de Rennes dans le mercato d’été.

Selon la publication espagnole, le Real Madrid et Barcelone surveillent également le milieu de terrain de 17 ans.

Le rapport a comparé le jeune à l’ancien milieu de terrain de Barcelone et de Manchester City Yaya Touré.

Il a été affirmé que le jeune – qui commence à 6 pieds et connaît une saison décisive – aime la Premier League et pourrait coûter jusqu’à 50 millions d’euros (46,2 millions de livres sterling), mais il est également satisfait de l’intérêt de Barcelone.

Statistiques

Selon WhoScored, Camavinga a effectué 24 départs et une apparition de remplacement en Ligue 1 pour Rennes jusqu’à présent cette saison, marquant un but et fournissant deux passes décisives dans le processus.

L’adolescent a également fait deux départs et deux matches remplaçants en Ligue des champions pour le club français de cette campagne, tandis qu’en 2018-19, il a fait quatre départs et trois matches remplaçants en championnat, selon WhoScored.

Rennes est actuellement troisième du classement de Ligue 1 avec 50 points en 28 matches.

