Un rapport partage ce que Mourinho a dit pour tenter de convaincre l’attaquant du PL de rejoindre Tottenham – HITC

Tottenham Hotspur continue d’être lié à Raul Jimenez.

Selon Foot Mercato, Tottenham Hotspur a pris contact avec les représentants de Raul Jimenez – et Jose Mourinho lui a promis un grand rôle.

On prétend que les Spurs ont demandé à Jimenez et à son entourage d’attendre que la saison reprenne, alors que les Spurs sont plus susceptibles de savoir combien d’argent ils devront réellement dépenser cet été.

Le patron Mourinho aurait déclaré aux représentants du joueur que Jimenez jouerait un grand rôle dans l’attaque des Spurs si Tottenham finissait par avoir l’argent pour se le permettre.

La préoccupation de la plupart des attaquants approchés par Tottenham est qu’ils craignent de ne jouer que le deuxième violon à Harry Kane, ce qui signifie qu’ils seraient assis sur le banc.

Mourinho semble confiant que Jimenez jouera cependant beaucoup de football, ce qui laissera les fans penser qu’il en jouera deux à l’avance ou que Kane pourrait partir.

Cependant, il est difficile d’imaginer l’une ou l’autre situation pour le moment, et Jimenez échangeant son rôle de star avec les Wolves contre un déplacement vers les Spurs – qui devraient finir sous Tottenham dans le tableau de la Premier League – serait étrange.

Jimenez, 28 ans, a marqué 39 buts et 18 passes décisives en 88 matchs avec les Wolves depuis son passage en 2018 à Molineux, devenant l’un des meilleurs attaquants de la Premier League.

Les fans des Spurs aimeraient sans aucun doute le voir rejoindre le club, mais même si les rumeurs ne disparaîtront pas, cela semble encore quelque peu improbable dans l’état actuel des choses.

