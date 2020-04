Un rapport partage ce que Rodgers pense de la signature de son talent «fantastique» pour Leicester – HITC

La Premier League pourrait-elle accueillir à nouveau Philippe Coutinho? Brendan Rodgers, Leicester City, a déclaré vouloir que la Liga de Barcelone soit inadaptée.

Brendan Rodgers est pleinement conscient que la tentative ambitieuse de Leicester City de signer Philippe Coutinho de Barcelone frappera un mur de briques à moins qu’un accord de prêt ne puisse être conclu avec les champions de la Liga, selon Sport.

Peu à Liverpool aurait rêvé de penser que, deux ans seulement après avoir accepté un montant de 142 millions de livres sterling de Barcelone, leur ancienne superstar brésilienne serait sur le radar de Leicester avant l’été 2020.

Et tandis que la perspective que Coutinho s’associe à Jamie Vardy, Harvey Barnes et co au King Power semble plutôt tarte dans le ciel, la présence d’un Brendan Rodgers sur la ligne de touche rend même le look impossible, enfin, possible.

Selon Sport, Rodgers rêve d’un accord qui laisserait tout le football européen stupéfait. Mais Barcelone devrait accepter de prêter à nouveau Coutinho s’il veut retrouver l’un des tacticiens les plus respectés de la Premier League dans les Midlands.

La star de la Samba a passé les neuf derniers mois au Bayern Munich grâce à un accord temporaire conclu l’été dernier et, avec les champions de Bundesliga susceptibles de ne pas déclencher leur clause d’achat d’option alléchante, le Barça a une décision à prendre.

Cherchent-ils à tirer profit de Coutinho cet été, sachant que sa valeur marchande a considérablement diminué? Ou le renvoient-ils en prêt à la Premier League dans l’espoir qu’une réunion avec Rodgers libérera à nouveau ce talent mercuriel.

“C’est un jeune joueur brillant, un jeune joueur fantastique”, a déclaré Rodgers au Star en 2014. “Je n’ai aucun scrupule à son sujet, c’est un grand, grand talent. Il a illuminé la Premier League depuis son arrivée au club. »

