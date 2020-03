Un rapport révèle pourquoi le Real Madrid a transmis la sensation de Man Utd Fernandes

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 9h45

Le Real Madrid a eu la possibilité de signer l’actuel meneur de jeu de Man Utd Bruno Fernandes l’été dernier, mais a refusé cette opportunité pour une raison spécifique.

Le Portugais a été une révélation depuis son arrivée à la fin de l’hiver Old Trafford, contribuant trois buts et quatre passes décisives en seulement neuf apparitions sous un maillot uni.

Ses affichages l’ont vu devenir seulement le 12e homme à être nommé Joueur de Premier League du mois lors de sa première tentative a décroché le prix pour février.

Son dynamisme a insufflé une nouvelle vie à la saison de Man Utd, bien que selon le journal britannique Daily Express (via le point de vente espagnol DiarioMadridista), cela aurait pu être si différent si le Real Madrid avait emménagé pour le joueur lorsqu’il était disponible l’été dernier.

La publication indique que Los Blancos a rejeté la possibilité de signer le jeune homme de 25 ans «en raison du désespoir de Zinedine Zidane de signer Pogba de United. »

L’avenir de la France internationale à Old Trafford a fait l’objet de grandes spéculations, avec une rapport récent détaillant une baisse alarmante du prix du milieu de terrain.

Pogba n’a pas pris le terrain en même temps que Fernandes dans une chemise Man Utd pour le moment, mais cela n’a pas empêché l’ex-sportif de Lisbonne de recevoir des critiques élogieuses pour ses premières performances spectaculaires.

Légende de Liverpool et expert franc Steve Nicol est un tel admirateur.

“Il y a toujours cette tentation [of getting carried away too soon], en particulier quand la différence qu’il a faite est si évidente et si évidente qu’il rejoignait une équipe qui avait besoin de quelque chose », a déclaré Nicol sur ESPN FC (via le Daily Express).

«Jusqu’à présent, il a été l’inspiration.

«Je me suis toujours demandé pourquoi, au cours des deux dernières années, il a toujours été mentionné par les meilleurs dirigeants, mais il semble que personne n’ait jamais fait un effort supplémentaire pour le signer.

«Manchester United va en profiter parce que le gars l’a clairement compris.

“Et quand vous avez traversé une situation difficile et que vous changez tout cela, et que vous commencez à faire les choses qu’il fait en Premier League, alors que pour moi, je ne pense pas qu’il va être un éclair dans la casserole .

“Je pense qu’il est là pour rester.”

Pendant ce temps, un héros du succès de la Ligue des champions de Man Utd en 1999 a révélé comment il était jadis sur le point de rejoindre à la place ses rivaux amers Liverpool.