Un rapport révèle que le duo de Liverpool a rejeté la décision de Chelsea pour une raison partagée

Date de publication: mercredi 29 avril 2020 8h30

Les stars de Liverpool, Virgil van Dijk et Alex Oxlade-Chamberlain, ont toutes deux refusé les transferts à Chelsea en raison de préoccupations concernant Antonio Conte, a-t-on affirmé.

Un rapport sur l’Athletic, relayé dans le métro, indique que les Bleus ont fait des choix pour le duo à l’été 2017, juste après que Conte avait guidé Chelsea vers le titre de champion lors de sa première saison en charge.

Cependant, les deux van Dijk et Oxlade-Chamberlain, de Southampton et d’Arsenal respectivement à l’époque, ont choisi de ne pas déménager à Stamford Bridge car ils ont été “ rebutés ” par le tempérament fougueux du manager italien, alors qu’ils n’étaient pas sûrs combien de temps il resterait en charge au milieu de rapports faisant état de disharmonie entre Conte et le conseil d’administration de Chelsea.

C’est arrivé en même temps que van Dijk avait soumis une demande de transfert aux Saints alors qu’il tentait de forcer le passage à Anfield, tandis qu’Oxlade-Chamberlain cherchait à s’éloigner des Émirats afin de trouver du temps de jeu dans son rôle de milieu de terrain préféré.

Chelsea avait effectivement une offre de 30 millions de livres sterling pour l’Anglais acceptée quelques jours seulement avant que la fenêtre d’été de cette année ne se referme, seulement pour que Liverpool se précipite et le signe sous leur nez le jour de l’échéance.

Le rapport indique également que “Ox” craignait que Conte n’essaye de le convertir en aile arrière s’il échangeait Arsenal contre Chelsea, tandis que Jurgen Klopp avait assuré qu’il aurait la possibilité de jouer au centre du parc s’il déménageait à Liverpool, ce qui s’est avéré être le facteur décisif de sa décision.

Bien sûr, van Dijk a finalement scellé son déménagement chez les Reds, signant quelques mois plus tard pour 75 millions de livres sterling, battant le record des frais les plus élevés payés pour un défenseur.

La paire a depuis remporté un titre en Ligue des champions, tandis que van Dijk a également été nommé joueur de l’année en Premier League et PFA après une saison presque sans faute en 2018/19.

Ils étaient également en quelques semaines en sécurité Liverpool Premier titre de ligue depuis 30 ans avant la suspension du football en raison de la pandémie de coronavirus.

Leurs inquiétudes concernant Conte, quant à elles, se sont avérées correctes avec le patron de l’Inter Milan, qui a connu une année difficile avec Chelsea avant d’être limogé à la fin de la saison 2017/18.

