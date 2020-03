Un rapport révèle que le stratagème tentant de Solskjaer pourrait influencer Sancho vers Man Utd

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 15h06

Selon les rapports, le bilan du développement de jeunes Ole Gunnar Solskjaer, patron de Manchester United, pourrait s’avérer vital dans leur chasse pour signer la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

Sancho est devenu l’une des propriétés les plus en vogue du football européen l’été dernier après une saison époustouflante en Bundesliga et United aurait alors été intéressé par une décision.

L’international anglais est passé à la vitesse supérieure ce trimestre, après avoir marqué 17 buts et aidé 19 autres joueurs en 35 matches et maintenant aurait été en tête de liste des objectifs de Solskjaer pour le mercato d’été.

Selon le Evening Standard, United était «désespéré» de signer Sancho l’été dernier et avec une année supplémentaire dans son développement, les Red Devils pensent que cet été est le bon moment pour faire bouger leurs gros sous.

En effet, les chances de United seraient renforcées par le fait que Solskjaer a montré un excellent bilan de développement de jeunes joueurs en son temps à Old Trafford.

Dix-huit ans Mason Greenwood est un de ces joueurs qui a bénéficié de la foi de son manager, ayant marqué 14 buts et aidé quatre autres joueurs en 38 matches.

Ailleurs, Aaron Wan-Bissaka, 22 ans, a été recruté depuis Crystal Palace l’été dernier et a montré un solide développement à l’arrière droit.

Anthony Martial, qui a été critiqué par les anciens managers de United Louis van Gaal et Jose Mourinho, a également commencé à prospérer.

À part SolskjaerLa volonté de jeter de jeunes joueurs, le rapport ajoute que United n’est que quelques clubs au monde capables de payer les 100 millions de livres sterling et plus que Dortmund voudra pour la vente de Sancho.

En plus des deux facteurs susmentionnés, Solskjaer a montré un recrutement solide avec les ajouts de janvier de Bruno Fernandes et Odion Ighalo, qui ont tous deux eu un impact immédiat à leur arrivée à Old Trafford.

Dans d’autres nouvelles, United serait prêt à payer 50 millions de livres sterling pour signer l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

L’international gabonais a encore un peu plus d’un an sur son contrat actuel et a été fortement lié à un départ à la fin de la campagne en cours.

Lire la suite…