Un rapport révèle que Man Utd tente de débarquer Fernandes après une impasse

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 6:31

Manchester United a subi un autre revers dans sa poursuite du milieu de terrain du Sporting Lisbonne Bruno Fernandes après de nouvelles discussions ce week-end, sans succès, selon des informations.

United, qui était lié à un déménagement pour le joueur de 25 ans l’été dernier, cherche un accord pour Fernandes depuis plus d’une semaine, mais les discussions précédentes ont abouti à une impasse.

Au début, il a été affirmé que les clubs n’ont pas pu se mettre d’accord sur les frais de transfert et la structure des modules complémentaires dans l’accord, United ne souhaitant pas égaler le prix souhaité par le Sporting.

D’autres rapports suggèrent que United a offert des goûts de Marcos Rojo et Andreas Pereria comme édulcorants, mais soit les joueurs ont décidé de ne pas déménager au Portugal, soit les Red Devils ne sont pas satisfaits des propositions avancées.

Selon le média portugais Record, de telles tentatives – ainsi que de nouvelles offres au cours du week-end – ont été couronnées de succès, le Sporting ne voulant pas bouger de son prix de 51,2 millions de livres sterling (60 millions d’euros) aux côtés de 8,5 millions de livres sterling supplémentaires (10 millions d’euros) de bonus. .

United ne serait pas disposé à égaler ces frais et, par conséquent, le Sporting a répondu par un non ferme au départ du joueur.

De plus, le rapport affirme que Fernandes devrait jouer lors de l’affrontement de mardi soir avec Braga.

Uni sont également intéressés à amener un attaquant au club avant la fin de la fenêtre de transfert suite à l’annonce que Marcus Rashford sera absent jusqu’en avril après avoir subi une double fracture de stress dans le dos.

Les goûts de Lautaro Martinez de l’Inter Milan et d’Edinson Cavani du Paris Saint-Germain sont tous deux liés.

Cavani, qui dispose de moins de six mois pour son contrat actuel, a déposé une demande de transfert.

L’Uruguayen pourrait être sur le radar de Chelsea, avec son patron Frank Lampard admettant qu’il pourrait chercher à apporter de l’expérience au club pour soutenir Tammy Abraham en haut.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse lundi: «[Cavani’s] un grand joueur; J’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude, et évidemment son record de buts parle de lui-même.

«Je ne suis pas absolument au courant de la situation, alors nous verrons. C’est un joueur expérimenté, mais il en va de même pour beaucoup d’autres joueurs.

«Je pense que nous sommes jeunes et nous connaissons les transitions. L’idée d’apporter de l’expérience est quelque chose que je ne détourne absolument pas du regard. »