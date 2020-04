Un rapport suggère que le club vendrait avec bonheur son as de 18 millions de livres sterling à Leicester City – HITC

Les hauts voleurs de Brendan Rodgers en Premier League cherchent des renforts – ils pourraient débarquer le milieu de terrain du Real Betis La Liga William Carvalho.

Le Real Betis et William Carvalho semblent être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne un départ estival, selon AS, alors que Leicester City est en pourparlers pour signer l’international portugais.

S’il y a une personne de persuasion ibérique qui pourrait bénéficier du report de 12 mois de l’Euro 2020, c’est bien William.

Le joueur de 27 ans a enduré une saison à oublier, après tout. Il n’a commencé que neuf matches de Liga en raison d’une blessure musculaire minime et, même en forme, il a eu du mal à produire ses meilleures performances sous le patron du Betis Rubi. Tout cela jette un doute sur son rôle en tant que premier meneur de jeu au Portugal avant le tournoi d’été.

Carvalho, pour ce que ça vaut, pense qu’il n’est pas utilisé dans le bon rôle à l’Estadio Benito Villamarin et, selon AS, il serait plus qu’heureux de discuter d’un éloignement de l’Andalousie. Le Real Betis, quant à lui, est prêt à écouter des offres d’environ 18 millions de livres sterling.

Cela vient après les informations de Coliseo Verdiblanco selon lesquelles Leicester était en négociations avancées pour amener le vainqueur de l’Euro 2016 au King Power Stadium. Mais Carvalho devrait être pleinement conscient qu’à Leicester, il serait très probablement une option de secours pour Wilfred Ndidi.

La puissance nigériane est sans doute le milieu de terrain défensif le plus influent de la Premier League et Carvalho, pour toutes ses qualités, pourrait remplacer le Nampalys Mendy sortant comme deuxième choix de Brendan Rodgers dans le rôle de “numéro six”.

Là encore, avec une équipe plutôt petite des Foxes susceptible d’être étirée par les exigences du football européen, Carvalho devrait encore avoir de nombreuses opportunités d’impressionner.

