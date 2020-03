Un rapport suggère que les Rangers font face à une nouvelle bataille pour la cible celtique au milieu des rumeurs d’échange de Morelos – HITC

Les Rangers et le Celtic ont tous deux été liés à Rodrigo Riquelme.

Selon Fanatik, les Rangers et le Celtic sont désormais confrontés à une bataille avec Fenerbahce pour la signature de Rodrigo Riquelme de l’Atletico Madrid.

On prétend que Fenerbahce veut maintenant signer Riquelme, le rapport le comparant à la star de Barcelone Antoine Griezmann pour son style de jeu.

Riquelme est en fin de contrat cet été, et les clubs font maintenant la queue pour l’éloigner des géants espagnols.

Marca a affirmé plus tôt ce mois-ci que les Rangers et le Celtic voulaient tous deux signer Riquelme, et les rumeurs des Rangers ont pris une tournure étrange cette semaine.

La Razon a affirmé que Riquelme pourrait signer un nouvel accord, puis se diriger vers les Rangers en prêt, dans le cadre d’un accord envoyant l’attaquant des Rangers Alfredo Morelos en Espagne.

Ce type d’échange serait une énorme surprise, car le fait de prêter un joueur ne convaincrait peut-être pas les fans du succès de la vente de l’attaquant vedette Morelos.

L’attaquant de 19 ans est clairement en forte demande cependant, et si les Rangers veulent se montrer sérieux au sujet de Riquelme, ils devront peut-être penser à vendre Morelos – et défier les géants turcs Fenerbahce dans le processus.

