Un record du marathonien Wilson Kipsang détenu pour violation de la quarantaine

Le 10 janvier 2020, La carrière de Wilson Kipsang Kiprotich a traversé son moment le plus difficile. Loin de la gloire dont il a joui aux JO de 2012 (où il a commencé comme favori pour remporter le marathon et remporter la médaille de bronze) et surtout en septembre 2013 quand il a battu le record du monde de la discipline à la compétition de Berlin, le Kenyan a été provisoirement suspendu par l’Unité de l’intégrité de l’athlétisme pour n’avoir pas comparu devant le tribunal et tenté de falsifier ses tests d’urine.

Cependant, le marathonien de 38 ans n’a pas arrêté de s’entraîner. Ayant remporté le Marathon de Londres (en 2012 et 2014), le Marathon de New York (en 2014) et le Marathon de Tokyo (2017), Kipsang est l’un des athlètes les plus populaires de la catégorie malgré le fait qu’il n’ait pas obtenu de médailles depuis 2018. Bien que son cas a été examiné par la division antidopage de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme, Le Kenyan s’est installé dans la ville d’Iten, à l’intérieur de son pays, une ville choisie par de nombreux athlètes en raison de son altitude..

Au début de la semaine, il y a eu un cas particulier dans cette ville où Douze coureurs ont été arrêtés pour avoir violé la quarantaine obligatoire imposée par le gouvernement kenyan en s’entraînant en groupe, une pratique qui a été interdite en raison de la nécessité d’empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus dans les terres du Kenya. Une autre des mesures prises par le gouvernement local a été interdire strictement la circulation des personnes entre sept heures de l’après-midi et cinq heures du matin.

C’est cette détermination officielle qui a entraîné la chute de Wilson Kipsang, car il est apparu dans les dernières heures que jeudi matin, le coureur de marathon a été arrêté avec une vingtaine d’amis quand la police d’Iten il les a trouvés à l’intérieur dans un bar local qui a été fermé au public boire de l’alcool, une substance dont la commercialisation a également été interdite par le gouvernement kenyan pendant la période où l’isolement social obligatoire a été imposé à la population.

Kipsang, qui en plus d’être un marathonien olympique a également travaillé comme officier de police (et pendant le temps qu’il ne participe pas à la compétition, il dirige un hôtel et un restaurant situé à Iten appelé Keellu Resort) il a été détenu et transféré dans une agence officielle avec le groupe avec lequel il était, parmi lesquels il y avait également un membre de la classe politique locale. On ne sait toujours pas si les délinquants ont été inculpés de la violation de l’isolement ou libérés et forcés à être mis en quarantaine.