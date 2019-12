OXFORD, ANGLETERRE – 18 DÉCEMBRE: Karl Robinson d'Oxford United avec ses côtés après leur défaite 3-1 lors du match de quart de finale de la Coupe Carabao entre Oxford United et Manchester City au stade Kassam le 18 décembre 2019 à Oxford, en Angleterre. (Photo de Robin Jones / .)

Oxford United cherchera à rester dans les séries éliminatoires ce lendemain de Noël lorsque l'ancien manager de l'U Michael Appleton et son équipe de Lincoln City à Grenoble Road.

L'équipe de Karl Robinson a rebondi après une défaite décevante contre MK Dons et une élimination de la Coupe Carabao contre Manchester City en battant Wycombe Wanderers en tête du classement la dernière fois, tandis que les Imps ont perdu à Coventry City, mettant ainsi fin à deux victoires consécutives.

Un regard vers Oxford United vs Lincoln City

Oxford United en bonne forme

Lorsque les équipes se sont rencontrées lors du match inverse à Sincil Bank, Oxford a obtenu un record de club à l'extérieur en Ligue de football avec une étonnante victoire 6-0. Il est venu un jour après qu'Appleton, qui regardait depuis les tribunes, avait été nommé nouveau directeur de Lincoln.

Depuis lors, les Imps ont disputé 14 matchs toutes compétitions confondues, n'en gagnant que quatre et en perdant sept. Ils occupent le 16e rang de la Ligue 1, à quatre points seulement de la baisse.

Oxford est revenu dans les séries éliminatoires avec sa victoire à Wycombe, mais c'est serré au sommet. Ils sont assis à trois points derrière la 2e place, mais seulement deux points séparent les U et la 11e place de la ligue.

Nouvelles et prévisions de l'équipe

Robinson a encore quelques joueurs clés sur la touche, mais James Henry, qui est le meilleur buteur avec onze buts toutes compétitions confondues, est revenu contre les Chairboys et a marqué le vainqueur.

Henry a également marqué lors de cette volée 6-0, où Tariqe Fosu a réussi un tour du chapeau et Matty Taylor a marqué son premier but U depuis son retour dans son club d'enfance.

Oxford a marqué 38 buts en League One, mais Lincoln a eu du mal à cette fin du terrain et a le quatrième plus bas but pour la division avec 21. Mais malgré avoir encaissé six contre les U, défensivement, ils ont été relativement solides.

L'arrière gauche Harry Toffolo, âgé de 24 ans, a disputé 27 matchs cette saison, marquant une fois et fournissant trois passes décisives, tandis que l'ancien détaché de l'U Jack Jackne a marqué deux fois cette saison.

Le milieu de terrain Harry Anderson en a marqué quatre, tandis que les attaquants Tyler Walker et John Akinde ont respectivement marqué dix et six.

Prédiction: Oxford United 2-0 Lincoln City

Photo principale

Intégrer à partir de .