“Un report européen? On gagnerait aussi en 2021”

Dans un moment délicat non seulement, malheureusement, pour le sport italien, a également déclaré l’entraîneur duItalie, Roberto Mancini. Le technicien s’est entretenu avec Rai Sport, abordant différents sujets: du report de la cause du coronavirus européen à la situation de crise que nous vivons précisément à cause de cette pandémie.

Voici les déclarations du coach bleu.

Mancini: “Nous sommes prêts à tout, nous pouvons gagner le Championnat d’Europe”

“Report ou report de l’Euro 2020? Je m’adapte à tout, tout va bien. Aujourd’hui, le plus important est de protéger les personnes qui sont à l’hôpital: nous ne pouvons pas perdre des vies de cette façon.

Nous aurions gagné le Championnat d’Europe cette année, s’il y a un report nous gagnerons l’année prochaine. Il y a une réunion de l’UEFA mardi et nous saurons mieux et peut-être aussi comment cela se terminera cette saison, s’ils décident ou non de reporter le championnat d’Europe “

Mancini prévient: “Nous vivons une période difficile mais nous devons rester à la maison”

Une analyse de la situation actuelle ne pouvait pas manquer concernant la diffusion de Covid-19 par l’entraîneur:

«Aurions-nous dû arrêter le football avant? Nous ne nous attendions pas à une chose aussi folle, mais l’important est de l’avoir fait, même avant d’autres pays. Espérons que cette urgence puisse se terminer bientôt.

On peut comprendre que les enfants ont du mal à rester à la maison en ce moment, parce que nous avons du mal. La semaine a été difficile, il y en aura d’autres, mais nous devons rester à la maison. Je peux imaginer qui perd des êtres chers: l’espoir est que les choses s’améliorent de semaine en semaine “

« Zaniolo? Je m’y serais attendu, c’est très important pour nous “

Enfin, de retour sur le terrain, une blague sur Nicolò Zaniolo:

“Nous aurions attendu jusqu’en mai, car il est un joueur important pour l’équipe nationale, mais nous n’aurions rien forcé car cela n’aurait pas été juste.” Voyons maintenant comment se passera sa guérison “