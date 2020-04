Un représentant de Lautaro rompt le silence sur les rumeurs

Lautaro Martínez a été un sujet de conversation ces dernières semaines parce que les rumeurs de son avenir ont explosé, parce qu’il a d’abord parlé de son départ et de son avenir possible, mais maintenant la vérité est apparue de la part de son Agent, Beto Yaqué, qui a rompu le silence sur tout ce qui a été dit dans différents médias.

Le représentant a déclaré que plusieurs équipes ont approché, mais rien de plus, qu’à l’heure actuelle, il n’y a rien de formel ou de sérieux avec aucun club, car aucune négociation officielle n’a commencé avec qui que ce soit.

“Il y a le commentaire, il existe dans l’environnement du football. Nous avons également rencontré beaucoup de gens, nous avons bavardé, mais rien de plus. Pour toutes choses, pas seulement à cause du problème contractuel de Lautaro. Appelez, ils vous appellent. Au-delà de cela ce ne sont pas des gens de club directs. Il n’y a rien de formel ou de sérieux “

Cependant, ce qu’il a affirmé, c’est que les clubs les plus proches de l’Argentine sont Barcelone et le Real Madrid, mais cela rend Lautaro calme, car cela ne lui enlève pas son rêve d’être le joueur sur le marché:

“On dit que Barcelone et le Real Madrid le veulent et il est comme si rien d’autre, les autres ne pouvaient pas dormir. Il ne vous appelle jamais pour vous demander si ce qui est sorti est vrai ou faux. Il est concentré sur où il est, dans son travail, il veut juste jouer et marquer des buts. »

LE REPRÉSENTANT DE LAUTARO MARTÍNEZ A CONFIRMÉ QUE LE TAUREAU «RIEN NE LE DÉPLACE»

L’attaquant de l’Inter est l’un des plus mentionnés sur le marché européen des laissez-passer, mais son agent a assuré qu’il ne pensait qu’à l’équipe de Milan. https://t.co/6LWfZY9wC6

– FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 mars 2020