un résultat en veille, bis Honveed et Historic Centre

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe D:
COURSE DU 25 / 1/2020
ROCCHESE – REAL PALOMONTE Avis de pré-annonce du recours par la Société POL. ROCCHESE ignore toute décision concernant l’homologation de la course. Le paragraphe pertinent ci-dessous montre les mesures prises contre les membres en ce qui concerne les documents.
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
SPETRINI GIULIANO (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
PAR LE JUGE STEFANO (COUVERTURE HONVEE)
MERCOGLIANO LUCA (COUVERCLE HONVEE)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
LE JUGE DAVIDE (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
ESPOSITO DOMENICO (G.S. AUDAX HERAJON 1956)
THIONGO PAUL (ROCCHESE)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
GIORDANO LEOPOLDO (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
NAPLES ALESSANDRO (GIFFONAIS)
IZZO ISIDORO (SALERNUM BARONISSI)
CASTALDO PASQUALE (SANSEVERINESE)
APPRENDRE MARTINO (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
BARRA ANTONINO (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)
SICA VALERIO (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
ACANFORA DANIELE (POUR SAN MARZANO)
ESPOSITO EMANUELE (VIRTUS CILENTO)