Un retour de rêve – Gérer Madrid

BIP! BIP! Mon alarme se déclenche à 5 h 31. Le jour dont je rêvais depuis trois semaines est enfin arrivé.

J’allume mon téléphone et les messages WhatsApp entrent en vol. En les faisant défiler tous un par un, l’adrénaline a commencé à couler dans mes veines.

“Nous avons eu ça!”, Écrit par un ami Peña de Boston.

“La Ligue des champions est notre territoire et nous allons choquer le monde de l’anti-Madridismo”, a expliqué un ami de Sanother Peña de Macédoine du Nord. Malgré un déficit global de 1-2, le Madridismo a montré sa confiance.

Comme c’était le match le plus crucial de la saison, j’ai pris une journée de congé pour assister à la soirée de montre de ma Peña au bar El Tejano au centre-ville de Los Angeles. C’est à cet endroit que nous avons assisté aux victoires des titres Duodécima (12e) et Décimotercera (13e). Beaucoup de bonheur et de chance ont rempli cet espace.

A 10h00, je suis parti. Tout en portant un polo et une écharpe Peña sur le siège passager, mon autoradio a joué “Real Madrid Oé Oé” en boucle. Pendant les 30 minutes de route, j’ai répondu à quelques appels de membres locaux me demandant mon heure d’arrivée. Je pouvais ressentir leur joie et leur anticipation. J’augmente le volume et chante.

Je me suis garé dans le parking habituel de l’autre côté de la rue et je suis allé avec un coup de fouet à mon pas. Je pouvais voir les visages familiers à l’intérieur. Après avoir ouvert les doubles portes, les salutations chaleureuses se déversent de toutes les directions.

“Christian, ravi de vous voir!” s’exclame un membre du conseil d’administration. Un autre membre crie: «Il est temps d’éliminer Guardiola, non?» Ce fut un marathon de câlins et de high-fives. Il n’y avait pas un seul regard inquiet. Les serveurs couraient de table en table pour prendre et livrer les commandes. Chaque tabouret de bar a été pris par une personne en maillot blanc.

Exactement une heure avant le coup d’envoi, les Madridistas ont scanné leurs flux de médias sociaux pour voir si la programmation de départ avait été publiée. C’était:

Areola, Mendy, Varane, Militão, Carvajal, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Vinicius Jr, Benzema.

Les membres ont commencé à discuter des matchs, quel joueur devait livrer et quel joueur de Manchester City était le plus dangereux. Alors que l’horloge se rapprochait de midi, j’ai vérifié dans mon flux de médias sociaux les photos d’autres soirées américaines Peña. D’un océan à l’autre, chaque barre de Peña était pleine.

À 11 h 55, les haut-parleurs du bar sont passés au commentaire de l’émission. Chaque téléviseur avait le match Manchester City – Real Madrid. Lorsque les caméras ont montré les deux équipes dans le tunnel, des applaudissements et des applaudissements ont éclaté.

«Allez Toni! Allons Vinicius! Tu peux le faire.” sonnait des tables. Je prends enfin ma place avec trois autres députés. Notre excitation a rapidement été remplacée par du sérieux. L’équipe avait besoin d’une victoire de 0 à 2 pour avancer.

Alors que les équipes sortaient, le stade Etihad était rempli de drapeaux bleus, à l’exception de la section extérieure qui avait des maillots blancs et des drapeaux espagnols. Le bar est immédiatement devenu silencieux. Notre hymne d’avant-match préféré jouait.

Après que la caméra a dépassé les joueurs de Manchester City, les membres ont ancré fort alors que chaque starter du Real Madrid apparaissait sur les écrans. Notre Peña était prête. Démarrer!

Comme prévu, Manchester City a gardé la possession tôt et a tenté une lente accumulation. Cependant, le milieu de terrain du Real Madrid était net. Chaque City pass a été bloqué ou intercepté par Casemiro ou Valverde. Lorsque le ballon était sur le territoire de Manchester City, les membres ont applaudi.

J’ai remarqué une concentration intense de la pièce du Real Madrid. Zidane aboyait des instructions à la défense. Il ne pouvait y avoir AUCUNE erreur. Une demi-heure s’est écoulée et le score était toujours de 0-0.

Avec cinq minutes à jouer avant la mi-temps, le Real Madrid a réussi un corner après que le centre de Mendy ait été bloqué par Kyle Walker. Les hommes en kits bleu foncé se pressaient dans la boîte. Chaque situation de coup franc était une occasion en or contre une équipe qui aimait prendre le ballon. Les députés étaient anxieusement assis au bord de leur siège …

OBJECTIF! Le croiriez-vous? Raphael Varane a grimpé au-dessus de deux défenseurs et a dirigé le gardien de Toni Kroos devant le gardien Ederson au deuxième poteau. El Tejano a éclaté de cris de joie et de câlins.

Manchester City 0, Real Madrid 1!

Les téléviseurs ont montré des fans choqués de la ville et des supporters bruyants du Real Madrid. Un sourire étira mon visage d’une oreille à l’autre. C’était exactement comme ça qu’il fallait aller si loin. Un but de plus à marquer et à encaisser aucun ne dominait mon esprit.

Après le coup de sifflet de la mi-temps, Guardiola chargea directement dans le tunnel. Les membres se moquaient de sa vue. Pendant la pause de 15 minutes, le président de Peña, Carlos Hernandez, s’est levé pour faire plusieurs annonces. Puis l’ensemble de Peña s’est regroupé pour une photo. Les membres ont brandi des écharpes et ont crié ensemble «Hala Madrid» avant le flash.

Alors que les équipes retournaient sur le terrain, les membres ont discuté des choix de substitution possibles. Certains voulaient voir Mariano Díaz pour l’énergie. D’autres voulaient la possession d’Isco. J’ai préféré Luka Modrić pour l’expérience.

La deuxième mi-temps commence et Manchester City fait monter la température. Leur passe est plus rapide et le mouvement hors du ballon est plus rapide. Bernardo Silva et Kevin De Bruyne déchirent les lignes. Le Real Madrid est contraint de commettre davantage de fautes tactiques pour arrêter l’élan.

Chaque fois que le ballon trouve Gabriel Jesus dans la boîte, les membres retiennent leur souffle. Un tir passe au-dessus du filet. Le tir suivant de l’extérieur de la surface est repoussé par Areola. En l’espace de 15 minutes, Manchester City effectue neuf tirs avec six sur cible. Mes amis et moi nous regardons avec inquiétude. Je pense: «Le barrage prend trop d’eau. Combien de temps pouvons-nous les retenir? »

Dans les dix dernières minutes, Zidane fait un double sous. Il met Mariano et Modrić et sort Vinicius et Casemiro. Au fur et à mesure que le changement se produit, la barre applaudit chaque joueur qui sort et encourage chacun à venir.

Le sort de notre quête du Décimocuarta (14e titre) a été réservé à ces guerriers. La tension monte à un niveau élevé alors que les équipes se battent plus fort pour la possession. Les fautes ont été plus dures et les cartons jaunes ont commencé à sortir. Ce niveau d’intensité s’infiltre à travers les écrans jusqu’à la Peña. Les membres ont commencé à transpirer en regardant les minutes s’écouler. Le temps s’épuisait.

Une fois que le quatrième officiel de l’UEFA a montré le temps additionnel de trois minutes sur la touche, les membres de Peña se sont levés pour encourager l’équipe. Des chants «Hasta el Final, Vamos Real» résonnaient dans nos gorges. C’était faire ou mourir.

À la 92e minute, Manchester City était entièrement dans sa moitié de terrain. Le Real Madrid a balancé le ballon d’un côté à l’autre, à la recherche d’une ouverture intérieure. Et voilà, Isco passe une passe à Karim Benzema au-dessus du demi-cercle. La défense de la ville essaie de pulluler sous forme de criquets mais était trop tard.

Benzema, le dos au but, tapote le ballon sur un Modrić en charge. Il semblait que c’était au ralenti. Chaque œil madrilène était collé aux écrans. Le ballon se connecte proprement au pied droit de Modrić. En une seconde, le ballon est projeté juste au-dessus du sol, au-delà de toutes les jambes des défenseurs de la ville, et frappe l’intérieur du poteau droit.

GOOOOLAAAAZOOOOO! Les chaises sont tombées. Les membres ont renversé des verres à bière. J’ai couru d’un bout à l’autre avant de finalement glisser avec les deux genoux sur le sol mouillé pour célébrer. Le roi Ballon d’Or 2018 l’a fait!

Manchester City 0, Real Madrid 2!

Lorsque les téléviseurs ont montré plus de 3 000 Madridistas dans la section isolée, toutes les mains étaient serrées avec des câlins euphoriques. Des sourires délirants et des larmes de joie étaient sur chaque visage. J’ai même aperçu le célèbre Toñín el Torero et des amis de Peña Madridista Carabaña dans la foule.

Enfin, une image rediffusée du visage triste de Guardiola était la cerise sur le gâteau. «Comment vas-tu faire tourner ça maintenant? Au revoir Pep! », Ont crié plusieurs membres joyeux. Fernandinho et Sterling ont été effondrés dans la défaite.

Après le coup de sifflet final, les Peña se sont réunis côte à côte pour chanter «Hala Madrid y nada más» acapella. Les joueurs du Real Madrid ont sauté et se sont étreints tandis que les joueurs de City ont couvert leurs visages larmoyants avec des maillots.

Le Real Madrid a ajouté un autre retour épique à son illustre histoire de la Ligue des champions et se dirigeait vers les quarts de finale —-

BIP! BIP! BIP! Mes yeux s’ouvrent. Je ne vois que du noir. Mon esprit s’emballe comme la sensation d’une autre réalité était toujours dans mon système. Qu’est-il arrivé? Où suis-je? Ça ne peut pas être….

Mon horloge indiquait 5 h 32. La vérité s’installe. Le match retour à Manchester a été reporté il y a quelques jours.

Il n’y avait pas de match de Ligue des champions. Il n’y avait pas de football. Il n’y avait aucun sport du tout en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce n’était qu’un rêve.

Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur Californie (@RmSurCalifornia)