Un San Giuseppe sauvage laisse tomber le poker contre Plajanum Chiaiano. Spectacle d’urne

SCAMPIA (NA). Au «A. Landieri “le défi du championnat de Promotion de groupe B entre Saint Joseph et les hôtes du Plajanum Chiaiano, course qui s’est terminée par le succès rond des convives qui poursuivent leur moment positif.

UN-DEUX SAINT JOSEPH

La marche des sangiuseppesi, imparable, cinq victoires, une égalité et une défaite lors des sept derniers matchs. Un résultat fondamental en termes de sécurité puisqu’il permet aux garçons de M. Annunziata de grimper encore au classement. L’attaquant des invités Urna était le grand protagoniste du match, auteur de trois buts qui éclipsent presque l’absence de Talia. A 15 ‘San Giuseppe déverrouille le jeu: avec une Urn astucieuse, il subtilise le ballon au centre du Rippa et depuis une position retirée frappe le poteau éloigné à la droite de D’Andrea. Réaction véhémente des hôtes, qui se précipitent dans la moitié de terrain adverse à la recherche du même, mais risquent inévitablement de concéder un but sur la contre-attaque. Juste de cette façon, les invités atteignent deux à zéro, sur l’axe Ambrosio-Saggese Francesco est né l’assistance pour Urn que réaffirme l’intention première réaffirme sur le net. La première mi-temps se termine donc avec le double avantage des sangiuseppesi.

POKER SAN GIUSEPPE, BUT DU DRAPEAU DE…

En seconde période, Plajanum toujours en vie et attaquant à la recherche du but qui allait rouvrir le match, les invités se défendent dans l’ordre. A 55 ‘d’une manière audacieuse arrive le trio de San Giuseppe: sprints sur le hors-jeu Urna, ce dernier dépasse deux adversaires et sert Cutolo, tir de volée rejeté par le gardien en sortie désespérée mais la balle de carambole à nouveau sur les pieds du footballeur des invités qui ne se trompent pas. Dix minutes plus tard, le Plajanum échoue sur un penalty, Galasso assomme Manco dans la surface, l’attaquant local se montre sur place mais se laisse hypnotiser par Saggese Antonio. Quelques minutes plus tard arrive le poker des garçons d’Annunziata, une passe décisive de Cutolo pour Urna qui d’une position invitante n’échoue pas et réussit un fantastique coup du chapeau. En pleine récupération vient le filet du drapeau des hôtes, un but hors de propos de Torinelli en vertu d’un match désormais compromis.