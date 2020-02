un seul absent contre Trapani

Bonne nouvelle sur le front de l’infirmerie pour le Juve Stabia, qui contre la Trapani il trouve quatre joueurs parmi les joueurs appelés, mais pas dans les meilleures conditions.

Après un long arrêt, ils se retrouvent parmi les joueurs appelés Cissé et russe, auxquels s’ajoutent également Fazio et Melara, qui ont surmonté leurs problèmes physiques. Il est difficile pour tout le monde de prévoir un emploi dès la première minute, alors qu’il peut y avoir de la place, au moins pour la course en cours, pour Calvano et Mastalli, maintenant complètement récupéré et à la recherche d’un rythme de jeu pour retrouver son éclat. Le seul reste donc à l’infirmerie Elia.

Voici les joueurs disponibles pour les guêpes pour le match prévu au “Menti” demain à 15h00:

Les gardiens de but: Polverino, Provedel, Russo.

Les défenseurs: Étudiants, Fazio, Germoni, Ricci, Todisco, Tonucci, Troest, Vitiello.

milieux de terrain: Addae, Buchel, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla.

attaquants: Bifulco, Canotto, Cisse, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi.

Indisponible: Elia.