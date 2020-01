Un «talent créatif» de 26 millions de livres sterling lié à Arsenal décide de l’avenir – HITC

L’Arsenal de Mikel Arteta aurait espéré amener Reinier Jesus au Emirates Stadium avec l’aide du directeur technique des Gunners Edu.

Arsenal a officiellement raté le prodige brésilien Reinier Jesus, qui avait déjà été lié aux Gunners.

Le milieu de terrain, qui a eu 18 ans dimanche, est largement considéré comme l’un des espoirs les plus talentueux du jeu et avait été lié à un certain nombre de meilleurs clubs au cours de la dernière année.

Arsenal (Tuttomercatoweb) et Everton (Globo Esporte) étaient liés à Reinier, tandis que Paris Saint-Germain, Manchester City et Barcelone auraient également jeté leur nom dans le chapeau (De Telegraaf).

Un récent rapport dans The Sun affirmait que l’influence d’Edu – le directeur technique d’Arsenal au Brésil – faisait appel à Reinier.

En fin de compte, cependant, le Real Madrid espagnol a remporté la bataille pour la signature de Reinier, lui accordant un contrat de six ans et demi pour un montant rapporté par BBC Sport à 26 millions de livres sterling.

Reinier se joindra à l’équipe de Bernabeu après la fin du tournoi pré-olympique du Brésil en février et devrait initialement rejoindre son équipe de réserve, RM Castilla.

Le prodige adolescent n’a fait ses débuts chez Flamengo que le 31 juillet de l’année dernière et faisait partie de l’équipe qui a remporté la ligue brésilienne et la Copa Libertadores la saison dernière.

La déclaration de Real, telle que rapportée par The Guardian, décrit Reinier comme «l’une des principales stars émergentes du jeu mondial», dont les forces incluent «la capacité technique et le talent créatif sur le ballon».