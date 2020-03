Un talent par jour, Bafodé Diakité: un autre Petit Bleu prêt à prendre son envol

“Je ne suis plus le gamin.” Ainsi commença l’une des interviews du début de saison par Bafodé Diakité, 2001 défenseur de Toulouse qui est devenu membre de la First Team à tous égards cette année. Une clarification qui a ensuite trouvé confirmation dans la réalité des choses, car le jeune homme central jouait pratiquement toujours avec le maillot de la formation de Denis Zanko quand il était disponible: une blessure au mollet agaçante l’a forcé à sauter quelques courses, mais le retour était avec un coup: deux buts, mais dans la défaite contre Brest. La jeune centrale est un rare rayon de lumière dans la saison désastreuse de l’alto, qui pourrait le vendre en été et lui donner ainsi l’opportunité de grandir davantage.

Prénom: Bafodé Diakité

Date de naissance: 6 janvier 2001

nationalité: Français

rôle: défenseur central

équipe: Toulouse

Ressemble: Lillian Thuram