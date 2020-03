Un talent par jour, Joris Chotard: le metteur en scène du futur joue à Montpellier

La France continue de produire des talents et pas seulement dans des équipes de haut niveau: la jeune de 18 ans Joris Chotard il est un milieu de terrain incroyablement complet, capable de jouer avec une grande habileté avec son pied droit et gauche. Capable de jouer à la fois comme milieu de terrain et comme meneur de jeu, le rôle de son avenir semble être celui du réalisateur: un petit Pjanic voulant travailler aux côtés d’un professionnel plus établi. Bravo en battant les coups de pied placés et en agissant comme une référence technique pour son équipe, il s’est déjà distingué comme l’un des 2001 les plus en vue de la scène française.

Prénom: Joris Chotard

Date de naissance: 24 septembre 2001

nationalité: Français

rôle: milieu de terrain central

équipe: Montpellier

Ressemble: Miralem Pjanic