Un talent par jour, Lucas Da Cunha: l’enfant terrible de Rennes

Le football français continue de produire de nouveaux enfants terribles. Aujourd’hui on parle de Lucas Da Cunha, aile gauche ou droite de Rennes. Né en 2001, le Français d’origine portugaise est un joueur de balle et de chaîne rapide et imprévisible, excellent en cross et bon dans les deux phases du jeu, Da Cunha est un footballeur très ductile tactiquement. Dans sa courte carrière, il a été utilisé jusqu’à présent à la fois dans un trident offensif et plus loin, en tant que milieu de terrain dans un 4-2-3-1 ou milieu de terrain dans un 4-4-2. Explosif à Rennes mais aussi avec les équipes jeunes Bleus (moins de 16 ans et moins de 17 ans), le talent de Roanne a certainement le potentiel d’aller loin.

Prénom: Lucas Da Cunha

Date de naissance: 9 juin 2001

nationalité: Portugais-français

rôle: aile gauche ou droite

équipe: Rennes

Ressemble: Franck Ribéry