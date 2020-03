Un talent par jour, Matias Palacios: la star de l’albiceleste des moins de 17 ans

Un peu de Tevez et un peu de Messi, Matías Palacios est le point de référence technique de l’Argentine des moins de 17 ans, un numéro 10 moderne capable de se libérer et de distribuer le jeu à ses coéquipiers, mais aussi d’être agaçant au bon point pour les défenses adverses à haute pression. Un pari gagné pour San Lorenzo, qui l’a déjà lancé parmi les professionnels et profite de toutes ses avancées en cette période. Le jeune de 17 ans n’a pas encore eu l’occasion de se montrer dans cette édition du championnat argentin, mais il y a fort à parier que la deuxième partie de 2020 sera celle de son explosion définitive au niveau national.

Prénom: Matías Palacios

Date de naissance: 10 mai 2002

nationalité: Argentine

rôle: meneur de jeu

équipe: Club Atlético San Lorenzo de Almagro

Ressemble à: Pablo Aimar