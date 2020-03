Un talent par jour, Mohammed Daramy: une flèche à Copenhague

Joyau africain et championnat danois: ce n’est certainement pas la première fois qu’un joyau du continent noir explose en Europe du Nord. Mohammed Daramy ce pourrait être le prochain, également parce qu’à 17 ans, il a déjà conquis le public de Copenhague. Attaquant extérieur capable de faire la différence avec des larmes soudaines et galopant dans les espaces, la classe sierra-léonaise de 2002 qui semble que Leon Bailey est devenue le plus jeune buteur de la formation de la capitale danoise. En saison, il a déjà rassemblé plus de 30 apparitions, des chiffres qui ont notamment attiré l’attention de Leipzig.

Prénom: Mohammed Daramy

Date de naissance: 7 janvier 2002

nationalité: Danois

rôle: attaquant externe

équipe: FC Copenhague

Ressemble: Leon Bailey