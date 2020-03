Un talent par jour, Myron Boadu: encore une promesse Oranje

Force physique, vitesse et sens du but: donc Myron Boadu réussi à attirer l’attention de plusieurs scouts européens. Protagoniste de l’équipe nationale néerlandaise des moins de 17 ans et de la jeunesse de l’AZ Alkmaar, cet attaquant né à Amsterdam de parents ghanéens est un autre produit de la grande pépinière Oranje. Pointe centrale ou même attaque externe, la classe 2001 était plusieurs par plusieurs même des caractéristiques de Patrick Kluivert.

Prénom: Myron Boadu

Date de naissance: 14 janvier 2001

nationalité: Néerlandais

rôle: attaquant central

équipe: AZ Alkmaar

Ressemble: Patrick Kluivert