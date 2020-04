Un talent par jour, Santiago Sosa: un milieu de terrain défensif argentin

Milieu défensif extrêmement moderne, né en 19999 Santiago Sosa est l’un des joyaux de la River Plate terminé sous la loupe de la Juventus: excellente capacité de dribble et de dépassement, il n’est pas rare que l’équipe s’appuie sur ses longs lancers pour activer la contre-attaque. Bravo également en phase défensive, il se démarque par d’excellentes statistiques du point de vue des contrastes gagnés et est également doté d’un excellent timing du match. Un 4, cependant, capable de jouer plus avancé, même si c’est de l’intermédiaire intermédiaire qui donne le meilleur de lui-même.

Prénom: Santiago Sosa

Date de naissance: 3 mai 1999

nationalité: Argentine

équipe: River Plate

rôle: milieu de terrain défensif

Ressemble: Lucas Biglia