Un talent par jour, Warren Bondo: un autre Français prêt à exploser

Warren Bondo c’est encore un autre témoignage du bon fonctionnement de la France au niveau de la jeunesse: 2003 est un joyau dont on parlera dans les années à venir. Ceux qui le connaissent le décrivent comme un milieu de terrain moderne capable de synthétiser Pogba et Kantè, capable de combiner qualité et quantité. La star de Nancy Ligue 2, avec qui elle a signé son premier contrat professionnel à 15 ans, a déjà mérité l’appel des moins de 17 ans de la France.

Prénom: Warren Bondo

Date de naissance: 15 septembre 2003

nationalité: Français

équipe: Nancy

rôle: Milieu de terrain

Ressemble: Tanguy Ndombele