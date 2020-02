Un talentueux Jones peut remplacer Lallana et sauver des millions de Liverpool

«Mais le garçon peut être une star. J’ai toujours su cela et maintenant que Jurgen Klopp lui a donné quelques opportunités, les choses se sont concrétisées. “

«On dirait qu’Adam Lallana part à la fin de la saison après l’expiration de son contrat. Ce garçon fera économiser beaucoup d’argent au manager, car il peut entrer directement dans l’équipe et vous pouvez toujours compter sur lui », a poursuivi Aldridge. “Il a un avenir fantastique.”

Pendant ce temps, Steve McManaman a expliqué pourquoi Liverpool n’achètera pas Jadon Sancho cet été – mais il s’attend à ce que Jurgen Klopp tente de ramener un ancien favori à Anfield.

“Sancho préférerait probablement aller quelque part où il commencera semaine après semaine et il n’y a aucun problème avec ça”, a déclaré McManaman dans sa chronique pour HorseRacing.net.

«L’autre chose à considérer est les implications financières. Combien va-t-il coûter? Sans aucun doute, c’est une perspective extrêmement brillante, il se débrouille très bien à Dortmund, il joue régulièrement et il est une star là-bas.

«Si Liverpool irait pour lui maintenant, je ne sais pas et s’il était disponible, il commanderait beaucoup d’argent. Et il y avait un certain nombre de clubs qui iraient pour lui.

«Jadon pourrait coûter entre 60 et 75 millions de livres sterling, ce qui représente beaucoup d’argent pour quelqu’un d’aussi jeune, même s’il a une perspective fantastique. C’est une grosse dépense pour un joueur et en toute honnêteté, les jeunes joueurs de Liverpool se portent tous bien et Jurgen Klopp semble vouloir leur donner une chance. “

Pundit Rio Ferdinand, quant à lui, a répertorié quatre joueurs qu’il juge plus dignes que Virgil van Dijk d’être nommé Joueur de l’année.