Un tribunal enquêtera sur la vidéo intime de Víctor Sánchez

Un tribunal de Malaga enquêtera sur la diffusion d’une vidéo intime via les réseaux sociaux et dans certains moyens de communication de l’ancien entraîneur de Málaga Víctor Sánchez del Amo, après que le bureau du procureur a demandé à étudier le rapport présenté par le groupe Cybercriminalité de la police nationale.

L’entraîneur a déposé une plainte dimanche dernier à Oviedo, où le club bleu et blanc a joué son dernier match, pour une possible extorsion avant la diffusion d’une vidéo intime et, par la suite, a déposé une plainte d’extension à Malaga pour un crime contre sa “vie privée avec harcèlement”. et l’extorsion. “

Ce mercredi, la police nationale a présenté la plainte d’extension à la Cour de garde et le Bureau du Procureur a informé favorablement afin que les personnes et les médias qui ont pu diffuser la vidéo fassent l’objet d’une enquête, comme l’ont indiqué des sources judiciaires à Efe.

La plainte sera envoyée à la Dean Court pour enquête par le tribunal compétent.

Le club a annoncé hier que l’entraîneur avait été suspendu “de ses fonctions immédiatement” en tant qu’entraîneur jusqu’à ce qu’une enquête complète soit menée.

FORMATION SANS VICTOR

Pendant ce temps, Málaga, dont les joueurs ont opté pour le silence, est retourné ce mercredi à l’entraînement sous le commandement de David Dóniga, second de Víctor Sánchez del Amo, qui a été suspendu hier de ses fonctions par le club malaguista après la diffusion d’un Vidéo intime de l’entraîneur madrilène.

Dans un environnement d’attente de la ville sportive de Malaguista, les joueurs ont refusé de se prononcer sur la destitution de Victor et ont exercé sous les ordres de Dóniga en présence du directeur général du club, Richard Shaheen.

Seul le milieu de terrain portugais Renato Santos a parlé avec un bref “nous ne déclarerons rien”.

Lors de la formation, qui s’est tenue au stade Ciudad de Málaga, il y avait également le directeur sportif, Manuel Gaspar, et le coordinateur de carrière, le portugais Sergio Paulo Barbosa Duda.