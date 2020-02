Un triomphe en Italie qui a pris 11 ans d’attente

Historiquement l’histoire entre l’Argentine et l’Italie a été favorable pour l’Azzurra. Jusqu’à la traversée de la Coupe du monde 90, ils ont ajouté six victoires, quatre nuls et une seule défaite lors d’un match amical en 1956, au stade Monumental. Que l’équipe Bilardo les a laissés en dehors de leur propre Coupe du Monde en demi-finale, avec les mains magiques de Goycochea dans les sanctions et toute la colère qu’il a téléchargée Maradona après les insultes et les sifflements de la typhose. Après cette joie, 11 ans ont dû s’écouler avant que l’Argentine remporte à nouveau la victoire en Italie. Et il l’a fait grâce à l’équipe qu’il dirigeait Marcelo Bielsa au stade olympique de Rome.

Germán Burgos; Claudio Vivas, Roberto Ayala, Walter Samuel; Javier Zanetti, Diego Simeone, Juan Pablo Sorín; Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, Cristian González; et Hernán Crespo étaient les 11 choisis par Loco pour faire face à une équipe qui avait des figures comme Buffon, Cannavaro, Maldini, Vieri et Inzaghi. Stéfano Fiore donne l’avantage à l’Italie en 26 minutes de la première moitié, mais l’Argentine a récupéré rapidement et égalisé grâce à un tir du pied gauche à l’angle que Kily González a cloué. Au début de la phase finale c’est Crespo qui a gagné une avance dans la région et mettre la finale 2-1.

Ce fut une belle performance de l’équipe de Bielsa contre un rival de première ligne et à domicile. Il a capturé les idées que l’entraîneur voulait, il est devenu le propriétaire du ballon et du jeu, et il n’a pas commencé à sauter au-delà d’avoir commencé à perdre. «L’Argentine est parmi les trois meilleures équipes du monde et ce soir, ils ne nous ont pas laissé toucher le ballon. Il nous l’a montré avec possession du ballon, avec dynamisme, continuité et force », a-t-il analysé. Maldini, capitaine de l’équipe italienne qu’il dirigeait Giovanni Trapattoni. Et il s’est même permis de plaisanter sur la supériorité qu’il avait subie: “Ils nous ont fait gagner en s’amusant avec leur jeu de technique et de dynamique, mais je dois dire que je me suis moins amusé parce que je n’ai pas vu le ballon.”

Dans la salle de conférence de l’Olympique de Rome, Bielsa était un peu plus prudente, fidèle à son style. «Gagner n’est jamais sans importance, mais cette victoire ne doit pas non plus être surdimensionnée car elle a été amicale. Dans les réunions d’un autre type, c’est autre chose. Parmi les partis internationaux contre les puissances, c’était la victoire la plus importante », a déclaré l’entraîneur dans lequel ce fut, peut-être, le moment le plus doux de son cycle. En fait, un mois plus tard, il a repris ses engagements pour les éliminatoires de la Coupe du monde en Corée / Japon, battant le Venezuela 5-0 et depuis les tribunes du Monumental, on a entendu “que main dans la main, Loco Bielsa, nous allons tous faire demi-tour” .

Après ce triomphe de 2001, le record a commencé à égaler contre l’Italie parce que en 2013, l’Argentine a également gagné à Rome (2-1 avec des buts d’Ever Banega et Gonzalo Higuaín) et lors de la Coupe du monde pré-2018, ils sont entrés à Manchester et ont remporté l’équipe Sampaoli avec des buts de Banega et Manuel Lanzini. Alors, alors, l’équipe nationale cumule cinq victoires contre Azzurra (une aux tirs au but), quatre nuls et six défaites.