Un Villarreal avec des doutes reçoit un Leganés aux urgences

Villarreal et Leganés s’affrontent à La Cerámica dans un affrontement qui mesurera les aspirations de l’équipe de Castellón pour atteindre les positions européennes face aux urgences de la cornichon, dans les positions de relégation et avec l’eau autour du cou. Tout résultat négatif s’éloignera de l’objectif auquel il souffre, puisque dans ce cas le Villarreal resterait à au moins cinq points de l’Europe, le même qui empêche les Leganés de profiter de l’aire de permanence.

03/08/2020

À 08:28

CET

S.F.

Bien que l’équipe qu’il dirige Javier Aguirre arrive dans une situation plus engagée, Villarreal le fait après avoir ajouté deux défaites consécutives, ce qui l’a éloigné du sillage des nobles positions et l’oblige au moins à faire avancer les matchs qu’il joue en tant que local. Pour Villarreal, ce match est un défi, puisque Leganés est la troisième équipe qui visite La Cerámica classée dans la zone de relégation et les deux qui l’ont déjà fait, Celta et Espanyol, ont ajouté les trois points à Castellón.

Les bleus et blancs, tandis que, enchaînent quatre jours sans connaître la victoire, avec deux nuls à Butarque et deux défaites loin de leur fief, et peu à peu ils tentent de récupérer à la sortie des deux piliers offensifs qui étaient Youssef En-Nesyri et Martin Braithwaite.

Pour faire face à ce choc, Javier Calleja, technicien local, a tout le personnel sauf le capitaine Bruno Soriano, blessé de longue durée.

Javier Aguirre, quant à lui, continue de jouer des touches à la recherche d’un onze qui lui donne une certaine stabilité et avec lequel son peuple se sent plus à l’aise. Face à cet événement, les locaux arrivent avec la seule perte à long terme de la fin argentine Szymanowski. Les autres joueurs seront disponibles, y compris le défenseur argentin Jonathan Silva après avoir purgé un match de sanction.

Onces possibles

Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Manu Trigueros, Cazorla, Moi Gómez; Gerard Moreno et Paco Alcácer.

Leganés: Cuellar; Bustinza, Awaziem, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Kevin Rodrigues, Óscar Rodríguez; Carrillo et Guerrero.

Arbitre: Soto Grande (école de Riojan)

Stade: La Céramique (18h30).