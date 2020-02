“Un Volla a donné un temps. Deuxième but scandaleux”

Il n’est pas satisfait Ivan De Michele, technicien du Casoria, en analysant la défaite de ses hommes 2-1 sur le terrain de Virtus Volla, son ancienne équipe.

Ce sont ses paroles aux chaînes officielles de l’association violette, comme d’habitude très franches et directes: «Le premier semestre a été terne de notre part, en fait donné à Virtus Volla. En seconde période, nous avons offert un excellent test mais sans pouvoir concrétiser les 3-4 ballons de but créés. Qu’est-ce qui manque? Faim et attention aux deux buts encaissés, le deuxième en particulier, laissant un homme complètement seul au deuxième poteau du coin, ce qui je crois scandaleux pour une formation qui vise haut».