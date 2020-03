Un XI brillant de joueurs exclus du meilleur XI de Carlo Ancelotti qu’il a entraîné

Lectures rapides

La liste des joueurs entraînés par Carlo Ancelotti se lit comme le rêve mouillé d’un fan de Football Manager, et cela n’est souligné qu’en regardant les joueurs qui ont raté le meilleur XI italien.

Quand Marca lui a demandé de compiler le meilleur XI de joueurs qu’il ait réussi, Ancelotti s’est limité à ceux qu’il avait entraînés avant de rejoindre le Real Madrid en 2013, résultant en un diamant 4-4-2: Gianluigi Buffon; Cafu, Thiago Silva, John Terry, Paolo Maldini; Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zinedine Zidane, Kaka; Zlatan Ibrahimovic et Andriy Shevchenko.

Nous avons élargi le filet pour inclure toutes les équipes qu’il a réussi à trouver le meilleur XI de joueurs pour rater la coupe, également arrangé dans un losange 4-4-2.

GK: Petr Cech

Iker Casillas était toujours dans une sorte de malaise post-Mourinho quand Ancelotti a pris le relais au Real Madrid, et Manuel Neuer a eu des blessures avec le manager du Bayern.

Cela laisse l’excellence discrète de Cech comme l’option évidente entre les bâtons, après avoir remporté le prix Golden Glove de la Premier League en 2009-10.

RB: Philipp Lahm

Le choix des quatre arrière nous a donné un peu mal à la tête, en commençant par l’arrière droit. Lilian Thuram et Gianluca Zambrotta ont tous deux été pris en considération, mais nous avons choisi Lahm; s’assurer que le Bayern avait un représentant semblait être une bonne raison.

L’un des deux capitaines vainqueurs de la Coupe du monde dans la défense, Lahm aurait également pu être sélectionné à l’arrière gauche ou au milieu de terrain.

“Philipp Lahm est l’un des joueurs les plus professionnels que j’ai jamais rencontrés – très sérieux, très professionnel”, a déclaré Ancelotti en 2017. “Il est un exemple pour les autres, il ne se plaint jamais. C’est très agréable pour les managers d’avoir des joueurs comme ça, nous aimerions 20 Philipp Lahms et il n’y aurait aucun problème. »

CB: Alessandro Nesta

Encore une fois, les options au défenseur central étaient assez ridicules, avec Alessandro Costacurta, Jaap Stam, Thuram, Raphael Varane et Sergio Ramos tous considérés, mais la classe de Nesta a finalement gagné.

“Pour moi, c’est un père”, a déclaré un jour l’ancien international italien à la BBC en décrivant Ancelotti.

CB: Fabio Cannavaro

Retour aux jours d’Ancelotti en charge de Parme, comment exclure un autre capitaine vainqueur de la Coupe du monde?

“Lorsqu’il nous a dit au revoir pour rejoindre Milan, tous les joueurs pleuraient”, a déclaré Cannavaro à La Gazzetta dello Sport en 2018.

LB: Ashley Cole

Zambrotta et Lahm étaient des options de chaque côté de la défense, tandis que David Alaba peut se sentir légèrement lésé.

Cole a été une omission surprise dans le XI de Jose Mourinho, mais a admis ouvertement qu’il “n’avait pas joué aussi bien que moi” à Chelsea sous le patron portugais.

L’ancien arrière gauche anglais avait redécouvert sa verve au moment où Ancelotti est arrivé à Stamford Bridge, et semble être un choix évident.

DM: Xabi Alonso

Après avoir joué sous Ancelotti au Real Madrid et au Bayern, pouvez-vous penser à une alternative plus parfaite d’Andrea Pirlo?

CM: Clarence Seedorf

Malgré l’embarras des richesses à choisir, il est impossible de regarder au-delà de ce milieu de terrain classique à l’AC Milan et à Seedorf.

Le seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions avec trois clubs différents, Ancelotti a également tenté de re-signer le Néerlandais avec Chelsea.

CM: Gennaro Gattuso

Si Alonso apporte la classe et Seedorf apporte la ruse, nous avons besoin de Gattuso pour apporter la psychopathie pure et simple.

AM: Rui Costa

Éclipsé quelque peu par Kaka au fil du temps, Rui Costa était le meneur de jeu éthéré original du milieu de terrain milanais des années 2000.

ST: Cristiano Ronaldo

Je n’ai pas vraiment besoin de plaider la cause de celui-ci, n’est-ce pas?

ST: Didier Drogba

On a souvent l’impression que l’équipe de Chelsea de la première saison d’Ancelotti n’a pas le crédit qu’elle mérite d’avoir été quelque peu éclipsée par les exploits offensifs de Manchester City de Pep Guardiola.

Un doublé en Premier League et en FA Cup a été obtenu, Chelsea battant le record de la ligue avec le plus de buts en une saison, le plus de buts marqués à domicile et la meilleure différence de buts en une saison, grâce en grande partie aux performances de Drogba, qui a marqué 37 buts en 43 apparitions dans toutes les compétitions.

Absents notables (f * ck il a réussi beaucoup de bons joueurs): Iker Casillas, Manuel Neuer, Alessandro Costacurta, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Jaap Stam, Raphael Varane, Sergio Ramos, David Alaba, Edgar Davids, Blaise Matuidi, Marco Verratti , Michael Essien, Thiago Motta, David Beckham, Angel Di Maria, Franck Ribéry, Arjen Robben, Rivaldo, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, David Trezeguet, Hernan Crespo, Ronaldo, Ronaldinho, Gareth Bale, Robert Lewandowski, Dries Mertens.

