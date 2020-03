Un Xl des diplômés de l’académie d’Arsenal joue toujours ailleurs: Gnabry, Malen …

Lectures rapides

Arsenal possède l’une des académies les plus impressionnantes du pays et continue de produire des talents passionnants qui continuent à profiter d’une bonne carrière dans leur jeu.

Beaucoup de leurs jeunes stars ont poursuivi une carrière impressionnante à l’Emirates Stadium, mais d’autres doivent chercher ailleurs des opportunités pour la première équipe.

Nous avons compilé un XI des meilleurs diplômés de l’académie d’Arsenal qui jouent encore aujourd’hui, arrangé en formation 4-3-3. Certes, l’attaque est beaucoup plus forte que la défense.

Wojciech Szczesny

Szczesny a fait irruption dans l’équipe d’Arsenal en 2009, mais a commis une série d’erreurs très médiatisées, notamment lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2011 contre Birmingham.

L’international polonais est tombé dans l’ordre hiérarchique après que Petr Cech a été signé par Chelsea et a passé deux saisons en prêt à Roma.

Il a ensuite rejoint la Juventus sur un contrat permanent en 2017, s’établissant comme le numéro un du club et remportant deux titres consécutifs en Serie A.

Gavin Hoyte

Hoyte a rejoint l’académie d’Arsenal à l’âge de neuf ans et a ensuite disputé quatre matches avec la première équipe, dont un début de Premier League contre Manchester City.

Après avoir été libéré en 2012, l’arrière droit s’est taillé une carrière dans les ligues inférieures et joue actuellement pour Maidstone United dans la Ligue nationale du Sud.

«À partir de mon retour en prêt (de Watford), je ne me suis pas autant entraîné avec la première équipe, alors j’ai réalisé que j’avais eu ma chance. Avant cela, je m’entraînais avec eux presque tous les jours », nous a expliqué Hoyte en 2019.

«Quand je suis allé à Lincoln, cela m’a ouvert les yeux, car j’avais toujours joué plus haut, je n’avais jamais vraiment regardé les ligues inférieures, donc je savais que je devais mettre mes idées ici, sinon je finirais avec rien. C’est donc là que j’ai réalisé que je devais faire de mon mieux. »

Johan Djourou

Djourou a fait 140 apparitions pour Arsenal après avoir rejoint le club en 2004 à l’adolescence, mais n’a jamais semblé être la réponse à leurs problèmes défensifs.

Il a effectué un déménagement permanent à Hambourg en 2014 et a passé des périodes avec Antalyaspor et SPAL avant de signer pour Sion en janvier 2020.

Cependant, le défenseur aurait été libéré par la partie suisse après avoir refusé de prendre une baisse de salaire pendant l’épidémie de coronavirus.

Kyle Bartley

Bartley a aidé les Gunners à remporter la FA Youth Cup 2009 en tant que capitaine et a fait sa seule et unique apparition en équipe première lors d’une défaite en phase de groupes de la Ligue des champions contre les Olympiakos plus tard cette année-là.

Le défenseur central a signé pour Swansea City en 2012, mais a rejoint West Brom six ans plus tard et est devenu un habitué de sa promotion pour revenir à l’élite.

Kieran Gibbs

Bartley n’est pas le seul diplômé de l’académie d’Arsenal à se retrouver aux Hawthorns.

Gibbs a fait son entrée dans la première équipe et s’est finalement imposé comme arrière gauche de premier choix, faisant plus de 200 apparitions pour les Gunners et remportant trois FA Cups.

L’arrivée de Nacho Monreal a cependant relégué Gibbs sur le banc et le défenseur a rejoint West Brom à la recherche d’un football régulier en première équipe, mais il a eu des problèmes de blessures en 2019-2020.

Francis Coquelin

Une crise de blessures a vu Coquelin recruter dans la première équipe en 2014 et le milieu de terrain a saisi sa chance, établissant immédiatement un partenariat improbable avec Santi Cazorla au centre du parc.

Mais il n’a pas réussi à conserver une place dans la formation de départ et a finalement quitté le club en janvier 2018, rejoignant Valence pour 12 millions de livres sterling.

“J’ai eu de bons moments à Arsenal, et chaque décision est difficile, mais je n’ai aucun regret”, a déclaré Coquelin à The Independent en 2019. “Peut-être que si je n’avais pas eu la chance de jouer, mais j’ai pu montrer ce que je peut faire,”

«J’ai eu l’opportunité de rejoindre un autre club massif et c’était le bon moment pour quitter ma zone de confort. Je n’ai jamais douté de mes qualités et je pense que j’ai pu le montrer ici. “

Le Français est florissant en Espagne et a aidé son équipe à battre Barcelone en finale de la Copa del Rey 2019.

L’homme a musclé négligemment Messi et l’a terrassé. Francis Coquelin le vrai bouc! pic.twitter.com/eyCnAKFDMI

– Taha Shaker (@AbdurrRamzan) 25 mai 2019

Jack Wilshere

Wilshere a fait irruption sur la scène à l’adolescence et semblait destiné à devenir l’avenir du milieu de terrain d’Arsenal.

Cependant, ses progrès ont été bloqués par une série de problèmes de blessures et ils l’ont limité à seulement 14 apparitions en Premier League depuis qu’il a rejoint West Ham en 2018.

Cesc Fabregas

Fabregas a peut-être passé la majeure partie de sa carrière de jeune à La Masia de Barcelone, mais l’Espagnol n’avait que 15 ans lorsqu’il est arrivé dans le nord de Londres, alors nous le comptons.

Il est devenu une figure de plus en plus influente à Arsenal, faisant 303 apparitions et marquant 57 buts dans toutes les compétitions avant de retourner dans son club d’enfance en 2011.

Le milieu de terrain a fait un mouvement controversé à Chelsea trois ans plus tard et se retrouve maintenant à jouer pour Monaco en Ligue 1.

Serge Gnabry

Gnabry est l’un des rares joueurs de cette liste à être passé de force en force depuis son départ d’Arsenal.

L’ailier s’est retrouvé à l’écart à Arsenal et a été vendu au Werder Brême en 2016 après un échec de prêt à West Brom.

“[Arsenal] avait tant d’ailiers à l’époque – Alex Oxlade-Chamberlain, [Tomas] Rosicky, Theo [Walcott], [Santi] Cazorla, Alexis [Sanchez], Mesut Ozil – alors je devais juste y aller », a déclaré Gnabry à l’Athletic en 2019.

«J’étais toujours confiant d’avoir pu faire partie de l’équipe mais je ne voulais pas attendre. Je ne voulais plus être quatrième ou cinquième choix.

“Ce fut la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre dans le football, quitter un club comme Arsenal – les fans, les joueurs – mais pour continuer à jouer, j’ai dû prendre du recul et c’était la bonne décision.”

Ses performances en Allemagne lui ont valu de déménager au Bayern Munich et le joueur de 24 ans est depuis devenu l’un des attaquants les plus excitants d’Europe.

Quatre buts urs Spurs

Deux buts 🆚 Chelsea

Serge Gnabry a adoré ses visites à Londres cette saison!

👏🍯👏 pic.twitter.com/EenLK8cZpk

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 26 février 2020

Donyell Malen

Malen a rejoint les Gunners de l’académie de l’Ajax en 2015 et a enregistré un record de buts impressionnants dans les équipes de jeunes, marquant 27 buts en 67 matchs.

Il n’a jamais eu l’occasion de faire partie de la première équipe d’Arsenal et a été vendu au PSV en 2017, mais il s’est fait un nom dans sa patrie.

L’attaquant a marqué 17 buts toutes compétitions confondues pour la tenue d’Eredivisie cette saison et a récemment été associé à un retour à Arsenal.

Alex Iwobi

Iwobi a gravi les échelons à Arsenal avant de marquer 15 buts en 149 matchs, mais il n’a jamais vraiment décroché une place de départ aux Emirats.

L’ailier a mis fin à ses 17 ans d’affiliation avec son club d’enfance en rejoignant Everton en 2019, où il a réussi deux buts lors de ses 22 premières apparitions.

🙏🏾❤️ @Arsenal pic.twitter.com/MiZQvUVIUL

– Alexander Iwobi (@alexiwobi) 9 août 2019

