Unai Simon peut-il jouer le Championnat d'Europe?

FLASH: Gaizka Garitano n'a pas hésité à répondre hier à la question de savoir si le gardien de but de l'Athletic Club peut intégrer la liste des 23 qui disputeront le concours continental cet été.

«Nous sommes très heureux, à la fois avec lui et avec Iago Herrerín. Nous avons deux bons gardiens de but, un jeune et un vétéran et aujourd'hui a été très bon. Pour retirer quelque chose du Bernabéu, vous savez que le gardien de but deux ou trois doit s'arrêter, et ça s'est bien passé », a expliqué l'entraîneur du Derio.