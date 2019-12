Une analyse médico-légale de la bataille du pont: «Le jeu le plus honteux»

Nostalgie

Le 2 mai 2016, Chelsea et Tottenham ont joué un match crucial dans la course au titre de Premier League, dont on se souvient pour toutes les mauvaises raisons.

Chelsea est revenu de l'arrière lors d'une rencontre passionnante pour faire match nul 2-2, remettant ainsi le titre à Leicester City de Claudio Ranieri.

Mais une rencontre acharnée a vu 13 cartons jaunes distribués, dont neuf aux joueurs de Tottenham, le plus grand nombre pour toute équipe en un seul match à l'époque de la Premier League, dans un match qualifié de le plus honteux de l'histoire de la Premier League par les médias.

Le premier affrontement

À peine sept minutes plus tard, John Obi Mikel et Mousa Dembele se sont retrouvés pris dans la chaleur du moment alors qu'une petite poussée du milieu de terrain de Chelsea a vu les joueurs se rapprocher du ballon.

Quelques petits coups ont vu le jeu arrêté par Clattenburg pour tenter de calmer les esprits. Cela n'a pas fonctionné, car quelques instants plus tard, Danny Rose a frappé Willian avec un défi de diapositive tardive, qui est également resté impuni.

La première carte

Ayant déjà battu l'Espagnol, Kyle Walker a reçu le premier carton jaune du match pour avoir claqué Pedro sur l'aile.

Beaucoup pensaient que Walker aurait pu recevoir au moins une réservation pour leur rencontre précédente, ce qui signifie que les Spurs auraient pu être réduits à 10 dès la 27e minute lorsque Clattenburg a finalement produit une carte.

Vertonghen vs Costa

Si quelqu'un allait se laisser prendre par les actions des Spurs, ce serait Diego.

Costa a été défié sur la ligne médiane par Erik Lamela, et quand il a essayé de tourner et de courir, Vertonghen n'a pas lâché.

Le Belge a semblé déchirer le maillot de Costa, ce dont l'attaquant de Chelsea n'était certainement pas content. Cela arriva peu de temps après que Spurs prit la tête, mais Vertonghen devint le deuxième nom du livre de Clattenburg.

Costa coudes et headbutts Jan mais Vertonghen obtient le jaune. Hmmmm ?? @FA pic.twitter.com/8DVn6KQEEr

Brawl No.1

Les tensions étaient vives alors que les Spurs ont augmenté de deux points juste avant la pause, et Willian a mal réagi à un défi de Danny Rose devant les pirogues.

Le manager Mauricio Pochettino s'est immédiatement impliqué, tout comme une multitude de joueurs et de personnel des deux côtés.

Au milieu de l'action, les caméras ont capté une méchante accroche oculaire sur Costa de Dembele, qui a été interdit rétrospectivement pendant six matchs.

Immédiatement après le match, cependant, le skipper de Chelsea, John Terry, a déclaré: «Cela a débordé, ne commençons pas à devenir idiots et à interdire les gens. C'est un derby londonien et les fans veulent le voir. "

Christian Eriksen

Chelsea revenait dans le match et après que Gary Cahill en ait retiré un, Eriksen s'est lancé dans un mauvais défi sur Eden Hazard, qui l'a vu réservé.

Branislav Ivanovic a particulièrement fait exception à cette règle et il a été condamné pour un acte de vengeance présumée une minute plus tard lorsqu'il a piraté le Danois au sol.

Chelsea égalise

Hazard a réussi un égaliseur brillant pour Chelsea, qui a arraché le trophée de Premier League des mains des Spurs.

Les joueurs de Chelsea ont célébré avec exubérance devant les supporters en visite, qui en retour les ont couverts de pièces et de divers missiles, suscitant des réactions furieuses de la part de Fabregas et Costa.

Timbre de Lamela

Après l'égaliseur, les choses ont commencé à devenir vraiment laides.

Lamela, qui avait déjà été réservé pour une vilaine fente sur Cesc Fabregas, a peut-être eu la chance de s'échapper après s'être tenu sur la main de l'Espagnol plus tard dans le match.

La

Dier reste en quelque sorte sur

Eric Dier a déclenché une bagarre de masse quand il a fauché Hazard, Mikel rejoignant le milieu de terrain anglais dans le cahier de Clattenburg pour sa réaction au défi.

Quelques instants plus tard, Dier a commis une faute encore pire sur Fabregas tout en évitant en quelque sorte une deuxième mise en garde.

Plein temps & bagarre n ° 17

Harry Kane et Ryan Mason ont tous deux été inscrits en temps de blessure alors que Tottenham a vu le titre leur échapper.

Les joueurs se sont éloignés du terrain, mais de nulle part une confrontation a éclaté, impliquant apparemment Mauricio Pochettino, Cesc Fabregas et le sous-marin des Spurs Michel Vorm.

Cela a fini avec le manager de Chelsea, Guus Hiddink, âgé de 69 ans, renversé un escalier dans l'abri à Stamford Bridge.

