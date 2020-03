Une analyse médico-légale du Pepsi World Challenge 2001, assez ridicule

Nostalgie

Le 17 juin 2001, 16 internationaux du monde entier sont descendus à Londres pour participer au premier Pepsi World Challenge.

Bénéficiant des talents de Rivaldo, Roberto Carlos, Juan Sebastian Veron, Rui Costa, Dwight Yorke et David Beckham, la compétition a mis ces internationaux chevronnés à l’épreuve dans cinq défis de compétences supposément conçus par Sir Alex Ferguson lui-même pour tester les passes, les dribbles, le ballon compétences, contrôle du ballon et tir,

“Je n’ai pas intentionnellement facilité les tests de compétences”, a déclaré Ferguson. “Nous pouvons tous prendre des coups francs et dribbler – mais ceux-ci testent la personne.”

Lorsque vous découvrez que les deux tâches auxquelles Ferguson fait allusion sont littéralement en train de dribbler autour de mannequins et de prendre des coups de pied francs sur un mur de mannequins, vous avez une idée du niveau de stupidité glorieuse qui se trouve au sommet de toute cette merveilleuse affaire.

Le tout a le placage et l’éclat que vous attendez d’une occasion parrainée par les entreprises, mais qui est constamment miné par des morceaux constants d’amateurisme minable.

Juste pour donner le ton dès le départ, les toutes premières personnes à apparaître à l’écran après les graphiques d’ouverture sont les présentateurs John Barnes et Lisa Rogers (dont la légende est mal orthographiée «Rodgers»), cette dernière appelant le tournoi «une sorte de monde Coupe pour les joueurs ». Attends quoi?

Présentations

La décision d’introduire les joueurs par ordre alphabétique poursuit la tendance amateur mais met également en évidence ce qu’est un groupe éclectique.

Le premier est Sami Al-Jaber, qui est sur la liste confuse de jouer pour “ Wolves (UK) ”, probablement pour les différencier du club nigérian de deuxième niveau Warri Wolves, ou du club australien non ligue Wynnum District Soccer Club Wolves, ou du défunt canadien côté St Catharines Wolves.

Ce n’est pas pour ça que c’est déroutant. Non, c’est parce qu’Al-Jaber n’était pas un joueur des Wolves à l’époque: il avait fait six apparitions au championnat sur le banc prêté par Al-Hilal environ quatre mois avant le début du tournoi.

Quoi qu’il en soit, le prochain gars est un gars appelé David Beckham. Même si vous ne saviez rien du football, les publicités hyperactives de Pepsi qui jonchent l’émission montrent clairement qu’il est au sommet de sa renommée ici.

Mais c’est aussi en plein milieu de la plus belle année de la carrière de Beckham: 2001 l’a vu remporter la personnalité sportive de l’année de la BBC, devenir l’équipe de l’année de l’UEFA et terminer deuxième de Luis Figo dans FIFA World Player. du vote de l’année, après avoir aidé Manchester United à remporter le titre de Premier League et marqué ce coup franc incroyable de dernière minute contre la Grèce qui a envoyé l’Angleterre à la Coupe du monde.

Pourtant, Beckham est là, faisant son entrée entre Sami Al-Jaber et Okan Buruk, sans faste ni cérémonie. Il y a quelque chose de très charmant dans le refus pervers de reconnaître que Beckham, Rivaldo et Roberto Carlos sont des noms plus grands que Fan Zhiyi, Sergei Semak et Emmanuel Olisadebe.

C’est probablement aussi bien, comme il se trouve. Bien que Beckham et Yorke aiment clairement jouer avec la foule, et que certains des joueurs les moins connus essaient sérieusement, de nombreux grands noms – en particulier Nolberto Solano, Rivaldo et Roberto Carlos – n’ont jamais été moins arsés par quoi que ce soit dans leur des vies entières.

La composition complète est la suivante: Al-Jaber, Beckham, Buruk, Roberto Carlos, Rui Costa, Fan Zhiyi. Hazem Emam (répertorié comme jouant pour ‘Udinise’ (sic), bien qu’il ait apparemment quitté l’Udinese près d’un an auparavant), Li Jinyu, Nguyen Hong Son, Rafael Marquez, Olisadebe, Rivaldo, Semak, Solano, Veron et Yorke.

Première tâche: réussir

La première tâche testerait les habiletés de passe, les joueurs ayant été invités à frapper l’un des trois mannequins avec le ballon pour divers points.

Ce n’est pas une télévision convaincante, mais le commentateur Jonathan Pearce anime les choses en passant en mode Robot Wars sur-caféiné.

Il appelle inexplicablement Al-Jaber un «favori de la foule»; il loue l’endurance de Buruk malgré la tâche exigeant que chaque joueur fasse un total de 10 pas à un rythme de marche; et il mentionne que Beckham est parfois critiqué pour avoir joué trop de balles hollywoodiennes, seulement il les appelle des «passes jackpot», une phrase qui n’a jamais été prononcée avant ou depuis.

Après tout, heureusement, nous avons droit à une interview captivante avec la triomphante Lin Zhinyi, dont la transcription complète se déroule comme suit:

Rogers / Rodgers: «Vous attendiez-vous à gagner?»

[eight seconds of conversation with translator]

Traducteur: “Euh, non, il dit que j’ai fait de mon mieux, j’ai juste fait de mon mieux.”

Rogers / Rodgers: «Vous vous êtes très bien débrouillé.»

Quelqu’un s’est en fait assis dans la cabine de montage et a décidé de le garder. Pensez-y.

Tâche deux: compétences de balle

Chaque joueur a une minute pour impressionner le panel de juges «all-star» (les responsables de la Premier League Mark Halsey, Barry Knight et Paul Taylor) en démontrant leurs talents de jongleur avec les balles.

La seule condition est qu’ils doivent le faire en se tenant à l’intérieur d’un cercle d’environ cinq mètres de diamètre. Selon l’introduction de Barnes: “Si la balle quitte le cercle, le joueur continuera avec une autre balle.”

C’est une règle qui n’entre jamais en jeu une fois que pratiquement tous les joueurs quittent le cercle avec le ballon à un moment ou à un autre. Il est bon de maintenir des normes, vous savez?

Les routines sont exactement le type de prix que vous attendez d’une telle exposition: beaucoup de contrôle du ballon entre les épaules, les genoux et les films arc-en-ciel.

Apparemment non content de forger un «jackpot pass», Pearce qualifie le dernier de ceux-ci de «film d’âne», des mots qu’aucune bouche humaine n’avait mis en séquence directe jusqu’à ce moment précis.

Cette fois, Yorke et Beckham sont restés jusqu’à la fin, et les deux reçoivent suspectement toutes les notes des officiels – les deux seuls joueurs à le faire – malgré le fait que Beckham ait retiré le ballon du cercle pendant quelques secondes à la fois et permis au ballon de toucher le motif plusieurs fois, qui sont tous deux en violation directe des règles énoncées.

C’est exactement pourquoi nous avons normalement des officiels neutres, les gars.

“Je me demande si Sir Alex Ferguson le marque bien à l’entraînement pour cela, jour après jour”, réfléchit Pearce alors que Beckham se met à quatre pattes avec le ballon sur le dos, mal comprenant mal la personnalité de Ferguson et le rôle de tous les entraîneurs de football.

Après leurs routines les mieux notées, Beckham peut alors être vu rire ouvertement de Barnes et Rogers / Rodgers pour le sérieux de leur entrevue avec Yorke.

Le point culminant de cette section est l’introduction de Yorke au cercle central. Le Trinidadien était un habitué d’Old Trafford depuis trois saisons complètes à ce stade, mais c’est un fait qui semble avoir fait oublier Barnes en annonçant Yorke au public.

“Le joueur qui a illuminé la Premier League pour Aston Villa et … errrrrr … maintenant, Manchester United, Dwight Yorke!”

De belles choses.

Tâche trois: dribbler

Les joueurs sont divisés en groupes de quatre et s’affrontent sur un slalom dribble autour de mannequins géants. Seuls les deux plus rapides de chaque groupe progressent vers le tour suivant.

En raison des dangers inhérents de se tordre et de tourner à son rythme sur un astroturf dur – Beckham tombe alors qu’il tente de contourner l’un des mannequins – de nombreux joueurs de plus grand nom ne prennent vraiment pas cela au sérieux, avec la voix off de Gabriel Clarke spéculant généreusement. que Rivaldo “a eu du mal, peut-être à cause d’une blessure récente”.

Les seuls joueurs de plus grand nom qui semblent y aller de tout cœur sont Yorke et Rui Costa, qui atteignent tous les deux la finale contre Emam et Al-Jaber après que Yu et Buruk aient été disqualifiés en demi-finale pour des infractions techniques qui causent presque La tête de Pearce explose d’excitation.

Emam et Yorke sont au coude à coude dans la finale, ce qui amène Emam à sauter pour arrêter le ballon sur la ligne désignée avec un tel enthousiasme qu’il finit presque par l’éclairer sur la barricade et dans la foule. Cependant, cela rapporte pour lui et il revient victorieux.

C’est facilement le segment le plus réussi de la compétition d’un point de vue footballistique – si toute la compétition avait été à ce niveau, ce format aurait bien pu avoir quelques jambes.

Tâche quatre: contrôle du ballon

Vraisemblablement, cette tâche a été conçue pour tester les habiletés de cap, mais elle finit par être une version à deux touches du volleyball, jouée avec les pieds.

Peut-être épuisé par la tâche de dribbler, ou peut-être simplement manquant de motivation après quelques heures à jouer devant une foule de plus en plus désintéressée, personne ne semble y mettre beaucoup, et Hong Son sort victorieux avec une défaite 6-5 d’Emam en le final.

Oh, au fait, le groupe anglais est dans la foule, et ils ont vraiment égayé l’occasion en frappant leur tambour à chaque fois qu’un joueur touchait le ballon.

C’est aussi amusant que ça en a l’air.

Tâche cinq: tournage

La cinquième et dernière tâche voit les joueurs effectuer des coups francs sur un mur de mannequins, les points étant attribués en fonction de la section du but dans laquelle le ballon s’envole.

Les coins supérieurs valent le plus: 10 points pour chacun, les coins inférieurs valant sept.

Les joueurs semblent particulièrement apprécier cette exposition, à l’exception de Solano, qui passe une passe dans le coin inférieur avec le coup franc le plus à moitié interrompu que vous ayez jamais vu.

“Veron n’avait aucune chance de remporter le titre au classement général”, déclare admirablement la voix off de Clarke, “mais a montré son caractère, marquant avec trois de ses quatre frappes.”

Ce qui sera. Quelle résolution. Et vous vous êtes moqué de l’idée que ces tâches «testeraient la personne». Veron n’était qu’à quelques semaines de son déménagement à Manchester United, et avec Sir Alex qui le surveillait, cet événement devait sûrement avoir scellé son déménagement.

La finale des événements de la journée se déroule comme une bataille de maîtres des coups francs, Beckham affrontant Roberto Carlos.

Même en ignorant qu’ils ont clairement choisi le mauvais Brésilien, tout cela est une farce: les coups francs sont tirés de trop près du but pour que l’un d’eux montre ses talents, en particulier Roberto Carlos.

Entre eux deux, ils marquent un total de 25 points sur un total possible de 80, et les 10 points chacun reçus pour leurs troisièmes efforts ont été clairement distribués juste pour donner à la foule quelque chose à encourager.

La présentation

À la fin de tout cela, Emam s’impose comme le vainqueur général, avec Hong Son deuxième et Dwight Yorke troisième.

Après un montage montrant comment Emam a remporté la victoire, Sir Alex Ferguson entre en scène, annoncé par une légende, et serre la main de quelques joueurs, avant – oh. C’est ça.

Après littéralement quatre secondes silencieuses à l’écran, le générique roule avec un trophée remis, et dans un apogée approprié à cet événement prestigieux, la diffusion se termine brusquement. Comme ça.

