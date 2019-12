Une ancienne star affirme que Bowen, 16 buts, apprécierait le déménagement de janvier à Leeds

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 12:44

Selon l'un des anciens joueurs de United, l'attaquant de Hull, Jarrod Bowen, très recherché, aimerait avoir l'opportunité de rejoindre Leeds United en janvier.

Ayant déjà inscrit 16 buts cette saison, Bowen est devenu l’un des joueurs les plus recherchés du Championnat, avec Tottenham et Newcastle auraient tous deux recherché sa signature aux côtés des espoirs de promotion Leeds et West Brom.

L'accord actuel de 22 ans avec les Tigers expire à la fin de la saison, bien que l'équipe du championnat ait la possibilité d'activer une prolongation d'un an pour le garder au club jusqu'à l'été 2021.

En tant que tel, Hull semble avoir une bataille à faire pour conserver les services de Bowen au-delà du mois prochain et alors que l'ancienne star de Leeds, Paul Robinson, estime que ses frais de 20 millions de livres sterling seraient au-delà des moyens de Leeds, il affirme que le joueur serait désireux de faire le pas si l'occasion se présente.

"Leeds est un immense club, c'est un match nul pour tout le monde, mais bien sûr, ce serait un gros match nul pour un joueur comme Bowen qui joue dans le championnat – en particulier avec le potentiel de jouer en Premier League", a déclaré Robinson à MOT Leeds News. .

"Bowen a également été lié aux Spurs cette semaine, mais personnellement, je ne pense pas qu'il s'intègre dans leur équipe avec la qualité qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont.

"Cependant, je ne peux tout simplement pas le voir. Leeds n'a tout simplement pas les moyens d'acheter un joueur comme Bowen pour le moment, à moins que de l'argent ne rentre.

"Hull City ne voudra pas le laisser aller à un rival du Championnat en prêt et je ne pense tout simplement pas que Leeds puisse envisager d'acheter quelqu'un de ce genre en ce moment. Je pense qu'ils vont avec ce qu'ils ont jusqu'à la fin de la saison.

"Pouvez Leeds être promu sans signature? Absolument, ils sont plus que suffisamment forts pour monter ce qu'ils ont. "

Pendant ce temps, le sort de Jack Clarke a été décidé après un retour terne à Leeds de Tottenham après son transfert d'été.