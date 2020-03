Une ancienne star appelle Man Utd pour avoir commis une grave erreur d’Erling Haaland

Date de publication: Vendredi 20 mars 2020 à 2h58

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Ince, estime que le club a commis une erreur majeure en laissant Erling Haaland glisser entre leurs doigts.

Ince, qui représentait les deux Uni et Liverpool, leader de la Premier League en fuite, dans ses jours de jeu, a été impressionné par Haaland – avec un joueur de 19 ans marquant 40 buts en 33 matches cette saison, dont 28 avec un maillot Red Bull Salzburg.

Le Norvégien a poursuivi sa superbe forme en s’installant chez les géants de la Bundesliga Borussia Dortmund, pillant 12 buts en 11 matches, et Ince pense que le conseil d’administration de United regrettera de ne pas avoir payé 17 millions de livres sterling pour signer l’attaquant en janvier.

“S’ils veulent combler l’écart sur Manchester City et Liverpool, ils ont besoin d’un attaquant de classe mondiale”, a déclaré Ince à Goal.

«Ils ont eu la chance avec Haaland, le jeune qui est allé à Dortmund, c’était vraiment triste. C’est un très, très bon joueur qui peut s’améliorer et vous ne pouvez pas laisser des gens comme ça passer à travers le filet. »

Le buteur originaire de Leeds a également établi un record de buts marqués en Ligue des Champions en seulement sept matches, bien que ce score n’ait pas réussi à atteindre Dortmund lors des huit derniers de la compétition, battus par le PSG.

Pendant ce temps à United, Anthony Martial a marqué 16 buts en 34 matches et Mason Greenwood a inscrit 14 buts impressionnants en 38 matches.

Le blessé Marcus Rashford a cependant le meilleur retour, avec 19 buts en 31 matchs. Cependant, Ince soutient qu’Ole Gunnar Solskjaer aurait dû être autorisé à signer son ancien attaquant de Molde.

Ince a ajouté: «C’était décevant de ne pas pouvoir l’avoir. Ils doivent avoir quelqu’un qui obtient 20-25 buts par saison.

«Il y a des joueurs qui, selon Ole, ne devraient pas être là l’an prochain. Il y aura plus de joueurs quittant et plus entrant. Je pense que vous devez trouver le bon équilibre. »

Pendant ce temps, Ole Gunnar Solskjaer a retenu Nemanja Matic et Aaron Wan-Bissaka pour des séances de formation supplémentaires, selon un rapport.

Manchester United a annoncé plus tôt cette semaine que la formation à Carrington avait été annulée sur avis du gouvernement en raison de l’épidémie de coronavirus, ce qui en fait l’un des derniers clubs de Premier League à suspendre la formation de groupe.

Avant que cette décision ne soit prise, Solskjaer demandait quelque chose de plus à deux joueurs de haut niveau, The Athletic révélant que Matic et Wan-Bissaka avaient été invités à rester pour des séances de 30 minutes supplémentaires. Lire la suite…