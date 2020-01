Une ancienne star de Liverpool exhorte Bellingham à éviter un mouvement “ en arrière ” de Man Utd

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 7:26

Un déménagement à Manchester United ce mois-ci entraverait le développement de Jude Bellingham et constituerait un pas en arrière dans sa carrière, affirme Jermaine Pennant.

Le milieu de terrain de Birmingham, âgé de 16 ans, est considéré comme l’un des meilleurs candidats du pays et a intéressé de nombreux clubs de haut niveau.

Mais Uni seraient en tête de file pour ses services, en tête de Liverpool, Manchester City et Bayern Munich, selon des informations.

Les Red Devils font un effort conscient pour acheter de jeunes talents britanniques sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer et le Norvégien voudrait faire venir Bellingham ensuite, au milieu des réclamations, une énorme offre de 30 millions de livres sterling était en préparation.

Le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur de Birmingham à avoir débuté son affrontement en Coupe Carabao contre Portsmouth en août.

Bellingham a disputé 25 matches et marqué quatre fois, dont le vainqueur de son succès 1-0 contre Charlton plus tôt cette saison.

Il gagne actuellement 145 £ par semaine à St Andrew’s, mais recevra une énorme augmentation de salaire quand il aura 17 ans en juin, et cela pourrait bien être à Old Trafford.

Cependant, l’ancienne star de Liverpool Fanion – qui a lui-même quitté le comté de Notts pour rejoindre Arsenal à 15 ans dans un contrat de 1 million de livres sterling en 1999 – estime qu’un déménagement à Old Trafford ralentirait les progrès de Bellingham et a exhorté le jeune à rester à Birmingham plutôt que de rejoindre United.

“C’est difficile, il sera si difficile pour Jude de refuser de déménager à Manchester United”, a déclaré Pennant à talkSPORT.

«Mais est-ce que ça va arrêter sa carrière, à 16 ans? Ole ne va pas le jeter dans l’alignement de départ, il sera dans l’équipe mais il ne commencera pas. Combien de jeux va-t-il jouer?

«Maintenant, il est un habitué de Birmingham. Birmingham est dans le championnat, pas dans la ligue un, pas dans la ligue deux, le championnat, c’est du bon football.

“Le championnat est une ligue très difficile, plus exigeante que la Premier League – et il a 16 ans et il tient son poids, il fait des plaqués, il est fort.”

Bellingham penche pour le sommet

Malgré l’avertissement de Pennant, le finaliste de la Ligue des champions est convaincu que Bellingham jouira d’une carrière longue et réussie au sommet du jeu anglais, que ce soit à Manchester United ou ailleurs.

Il a ajouté: “Quand je l’ai vu, je me disais:” Pas moyen qu’il ait 16 ans, qu’est-ce qu’il a pris, puis-je en avoir une partie? “.

«Il est habile, il est box-to-box, il lance des défis. Vous avez l’un ou l’autre, les joueurs habiles ne veulent pas s’attaquer, je n’ai pas attaqué.

“Il a 16 ans, il plonge, il met le pied et il n’a pas peur – et il a aussi des compétences.

«Il a aussi des capacités, il est à la fois sur le point de marquer des buts, de créer des buts, il est un talent fantastique et il ne fera que grandir.

«Il est grand maintenant, mais il doit encore atteindre 21 ans, alors il va devenir plus grand, plus sage, plus rapide, plus fort, c’est un talent fantastique.

«Mon conseil serait de rester à Birmingham pendant une saison, au moins pour le reste de cette saison, de continuer à jouer, à en apprendre davantage, le métier de football exigeant en équipe première dans le championnat et cela fera des merveilles pour sa carrière.

“Plutôt que d’aller à Man Utd et de frapper un mur de briques, passant de” J’ai joué chaque semaine en tant que jeune starlette, à maintenant simplement flotter sur l’entraînement – quand vais-je jouer? “”

