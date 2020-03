Une ancienne star de Man Utd jette le doute sur Fernandes et le tandem de milieu de terrain de Pogba

Date de publication: Mardi 17 mars 2020 6:52

L’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov doute que Paul Pogba et Bruno Fernandes puissent coexister dans le même milieu de terrain.

Fernandes a été un succès instantané depuis son arrivée à Old Trafford en janvier, marquant des buts et ajoutant des passes décisives alors que les Red Devils ont connu une course sans défaite en Premier League et en Europa League.

Pogba a à peine joué cette saison, n’ayant pas entamé de match depuis septembre en raison d’une blessure à la cheville qui l’a maintenu sur la touche.

Le Français est s’apprête à suivre son compatriote Nemanja Matic dans la rédaction d’un nouveau contrat à Old Trafford, bien qu’il semble que ce soit juste pour protéger sa valeur marchande avant une vente d’été.

S’il reste, cependant, Berbatov ne peut pas voir comment Pogba et Fernandes s’unissent au milieu de terrain d’Ole Gunnar Solskjaer.

“Je ne sais pas si Fernandes et Pogba peuvent jouer ensemble”, a déclaré Berbatov dans sa chronique Betfair.

«Fernandes est rapidement devenu un acteur influent pour United. Je suis ravi et impressionné par la façon dont il s’est bien intégré à l’équipe en peu de temps.

«Ses coéquipiers le recherchent avec le ballon parce qu’ils savent qu’il peut créer de la magie. Il a l’air content de jouer pour United. J’espère vraiment qu’il continue sous cette forme.

«En tant que fan de Paul Pogba, je veux qu’il reste à United, je pense que ce serait mieux pour lui, mais je suis curieux de voir comment il va s’associer à Fernandes.

“Ce sont des joueurs similaires, tous deux suffisamment intelligents pour penser à trois pas quand ils sont sur le ballon.

«Parfois, les footballeurs sont trop similaires pour jouer ensemble. Mais j’espère que ce n’est pas le cas ici car, avec Fernandes et Pogba dans le même milieu de terrain, United pourrait être une équipe très imaginative qui surprendrait les adversaires la saison prochaine ou même plus tôt. »

Uni ont actuellement un milieu de terrain de trois hommes de Fernandes, Fred et Nemanja Matic, mais avec Scott McTominay également dans le mélange, les choses deviendront très intéressantes lorsque Pogba finira par revenir.

Parallèlement, le cours de l’action de United a baissé de 1 milliard de dollars en raison de l’épidémie de coronavirus, selon un rapport.

Les Red Devils font partie des clubs les plus riches du monde, mais leur valeur a été considérablement réduite après que les actions du club ont subi une baisse importante à la Bourse de New York, rapporte le Daily Express. Lire la suite…