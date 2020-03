Une ancienne star de Man Utd révèle combien de temps il avait envisagé de passer en Serie A

Date de publication: samedi 21 mars 2020 6:56

Ashley Young a révélé qu’il avait toujours déménagé en Italie dans le fond de son esprit, deux mois après avoir quitté Manchester United.

Young avait passé la meilleure partie d’une décennie à Man Utd, où il était devenu capitaine, avant de décider de quitter le club pour l’Inter Milan en janvier.

L’ailier arrière a uni ses forces avec l’ancien manager de Chelsea, Antonio Conte, cherchant à inspirer une charge de titre à l’Inter, où il s’est retrouvé dans des circonstances assez différentes des incohérences auxquelles United s’était habitué – même si la forme de son équipe actuelle a légèrement faibli. tard aussi.

Young – qui est le premier Anglais à jouer pour les Nerazzurri depuis Paul Ince – ne semble avoir aucun regret à propos de cette décision, déclarant au site officiel de l’Inter: «J’ai toujours regardé les matchs italiens, depuis que je suis enfant, cela m’a toujours intrigué et Je me demandais si un jour j’aurais l’occasion d’y jouer, et maintenant je suis là.

«Vivre ce club jour après jour est incroyable et j’espère contribuer à son succès. Je pense aux joueurs qui ont porté ce maillot et aux trophées que ce club a remportés et j’aimerais faire partie de la grande histoire de ce club.

«Mon attitude est de prendre le terrain et de donner à 100% en me mettant au service de l’équipe et de l’entraîneur, c’est ce que j’ai toujours fait et ce que je veux continuer à faire.

«Je me souviens quand Paul Ince est venu à l’Inter, les fans l’aimaient. La passion qu’il a manifestée sur le terrain et son désir de gagner étaient incroyables. »

Pendant son temps à Uni, Young a supervisé une transition personnelle de l’ailier à l’arrière, et il a attribué cela à l’intuition de ses entraîneurs.

«J’ai pu changer et me réinventer plusieurs fois dans ma carrière, en partie parce que j’ai eu des entraîneurs qui ont compris que je pouvais couvrir différentes positions sur le terrain», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un autre vétéran pourrait faire le contraire, car les rapports indiquent que United est prêt à retourner pour l’arrière central de l’Inter Diego Godin.

L’ancienne star de l’Atletico Madrid n’a pas été l’option privilégiée de Conte cette saison, et il pourrait être envoyé faire ses valises cet été – avec United prêt à enfin récupérer son homme après des années de liens.

