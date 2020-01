Une ancienne star du Benfica rend son verdict sur le déménagement de Gedson Fernandes à Tottenham

Date de publication: Lundi 13 janvier 2020 5:15

L’ancienne star du Benfica, Alvaro Magalhaes, a rendu son verdict sur le projet de prêt de Gedson Fernandes à Tottenham.

le Portugal international aurait été sur le terrain d’entraînement du club lundi avant le changement temporaire de 18 mois pour rejoindre L’équipe de Jose Mourinho frappée par une blessure, avec une option d’achat de 60 millions d’euros évoquée.

La presse de Lisbonne a analysé le transfert potentiel et Radio Renascença a invité l’ancien joueur et entraîneur du Benfica Magalhaes à donner son avis sur cette décision.

«Je pense que c’est bon pour lui. Il a la possibilité d’aller dans un grand club », a déclaré Magalhaes. «Bruno Lage [Benfica boss] a donné à Gedson plusieurs occasions de jouer et on peut dire qu’il a montré toute sa qualité. Maintenant, étant moins utilisé, il est évident qu’il veut jouer.

“Tottenham est un club avec de grands joueurs et si vous y allez, vous devrez vous battre pour une place, mais il ne fait aucun doute que c’est un jeune homme qui a de la qualité et j’espère qu’il sera heureux s’il quitte Benfica, et regardez pour l’espace dans un ballon de football avec un autre état d’esprit. Voyons s’il réussira. “

Le milieu de terrain n’a fait que deux départs en championnat pour Benfica cette saison, mais pourrait voir plus d’action pour une équipe des Spurs qui a lutté pour la cohérence toute la saison et a subi des blessures à des hommes clés du milieu de terrain Moussa Sissoko et à la signature du record Tanguy Ndombele.

Pendant ce temps, l’AC Milan aurait deux conditions principales que Tottenham doit remplir pour sceller la signature de l’attaquant Krzysztof Piatek.

Piatek semble de plus en plus susceptible de quitter Milan après que les géants de la Serie A aient décidé de réduire leurs pertes sur l’international polonais, dont la forme l’a vu lutter cette saison juste un an après son arrivée de Gênes.

Le joueur de 24 ans a connu un excellent premier semestre à Milan, marquant 11 fois en 21 matches, mais il n’a inscrit que quatre buts cette saison et a été excédentaire.

En effet, Milan cherche à utiliser les fonds de la vente de Piatek pour faire venir un nouvel attaquant central, tandis que les Spurs ont besoin de renforts après que le talisman Harry Kane a été exclu jusqu’en avril avec une grave déchirure des ischio-jambiers.

Mais selon l’édition de lundi de Il Giornale (via MilanNews.it), Milan ne laisserait l’attaquant que sous deux conditions. Lire la suite…