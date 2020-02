Une ancienne star du Celtic affirme que les Rangers ont un meilleur premier XI que Hoops – HITC

L’équipe Ibrox des Glasgow Rangers compte 10 points de retard sur le Celtic.

Gary Caldwell a déclaré à BBC Sportsound que les Rangers ont un premier XI plus fort que Celtic et peuvent voir l’équipe de Steven Gerrard remporter les deux matchs de Old Firm d’ici la fin de la saison.

Le Gers a 10 points de retard sur les cerceaux de Neil Lennon avec un match en main après ce début décevant pour 2020.

Depuis leur retour de la trêve hivernale, les Rangers, qui ont battu le Celtic à Parkhead pour la première fois depuis 2010 en décembre, ont perdu huit points dans les matchs de Premiership.

En revanche, les Bhoys ont été implacables, remportant tous les matchs auxquels ils ont participé dans toutes les compétitions.

Et l’ancien défenseur du Celtic Caldwell pense que les Rangers pourraient toujours remporter le titre, arguant que leur meilleur XI est plus fort que celui avec lequel Lennon doit travailler, mais il ne peut pas voir la tenue d’Ibrox ne pas perdre de points dans les autres jeux.

Il a déclaré: «Je pense que les Rangers 1-11 sont aussi bons, voire meilleurs que les Celtic.

«Ils ont prouvé les deux derniers matchs parce que la finale de la coupe les a surclassés mais n’a pas pu le faire et dans le match de championnat, ils les ont surpassés et ont remporté le match à Celtic Park.

«Je pourrais les voir, s’ils ont une équipe en pleine forme, les deux jeux Old Firm, je pourrais les voir les gagner. Mais je ne pense pas que ce sera encore suffisant pour leur gagner la ligue parce que je peux les voir perdre des points à des endroits qu’ils s’attendent à gagner. »

Considérant que les Rangers ont battu le Celtic lors de leur dernière rencontre, et les ont confortablement battus lors d’une défaite finale en Coupe de la Ligue plus tôt en décembre, ce n’est pas exagéré pour Caldwell de dire que Gerrard a un meilleur premier XI.

Mais Lennon a indéniablement une équipe plus forte dans l’ensemble et qui est simplement conditionnée à remporter des trophées, ayant tout gagné en Ecosse depuis que Hibernian a levé la Coupe d’Ecosse en 2016.

Dans d’autres nouvelles, Sheffield United pourrait signer un record de 30 millions de livres sterling à une condition